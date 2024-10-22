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Вашингтон: отправка Северной Кореей войск в Украину будет "опасным" шагом

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 06:58  •  5004 просмотра

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США предупредили об опасности отправки Северной Кореей войск для поддержки россии в Украине. КНДР может направить до 12 000 солдат, включая 1500 спецназовцев.

В Соединенных Штатах предупредили, что отправка Северной Кореей войск для поддержки россии в войне в Украине была бы опасным развитием событий. Посол США в ООН Роберт Вуд заявил, что это углубляет военные связи между КНДР и россией, и сейчас продолжаются консультации с союзниками о последствиях этого шага. Об этом УНН сообщает со ссылкой на France 24.

Мы видели сообщения о том, что КНДР направила и готовится направить дополнительные силы в Украину, чтобы воевать вместе с россией. Если это правда, то это опасное и крайне тревожное развитие событий и очевидное углубление военных отношений между КНДР и россией

- заявил Вуд во время выступления в Совбезе ООН.

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"Мы проводим консультации с нашими союзниками и партнерами о последствиях такого драматического шага", - добавил он.

Напомним

В пятницу шпионское агентство Сеула сообщило, что Северная Корея решила направить "крупномасштабную" группировку войск для поддержки войны москвы в Украине, причем 1500 спецназовцев уже находятся на Дальнем Востоке россии и проходят подготовку.

По оценкам агентства, в целом Северная Корея может направить около 12 000 солдат.

Государственный департамент США "пока не в состоянии подтвердить эти сообщения и то, насколько они точны", - заявил в понедельник заместитель пресс-секретаря Ведант Патель.

Посланник Франции в ООН Николя де Ривьер заявил в Совете Безопасности ООН, что размещение северокорейских солдат будет дальнейшей эскалацией. Он добавил, что "растущая поддержка Пхеньяном российских военных усилий вызывает серьезную тревогу".

Использование войск КНДР в Украине это "красная линия": в конгрессе США призвали Байдена отреагировать19 октября 2024, 01:03 • 63529 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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