Использование войск КНДР в Украине это "красная линия": в конгрессе США призвали Байдена отреагировать

Использование северокорейских войск против Украины должно стать красной линией для Соединенных Штатов и НАТО. Об этом в пятницу, 18 октября, заявил председатель комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер в соцсети X, пишет УНН.

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Согласно заметке, конгрессмен обратился к Байдену с соответствующим письмом.

Он интересуется, почему администрация не смогла оперативно проинформировать Конгресс «о движении северокорейских войск в Россию».

Тернер отметил, что использование северокорейских войск против Украины должно быть красной линией для Соединенных Штатов и НАТО.

Напомним,

Генсек НАТО Рютте заявил об отсутствии доказательств участия северокорейских солдат в боевых действиях в Украине.

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