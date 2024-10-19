Использование войск КНДР в Украине это "красная линия": в конгрессе США призвали Байдена отреагировать
Киев • УНН
Председатель комитета разведки Палаты представителей США призвал считать использование войск КНДР против Украины «красной линией». Он обратился к Байдену с письмом относительно информирования о движении северокорейских войск в Россию.
Использование северокорейских войск против Украины должно стать красной линией для Соединенных Штатов и НАТО. Об этом в пятницу, 18 октября, заявил председатель комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер в соцсети X, пишет УНН.
Детали
Согласно заметке, конгрессмен обратился к Байдену с соответствующим письмом.
Он интересуется, почему администрация не смогла оперативно проинформировать Конгресс «о движении северокорейских войск в Россию».
Тернер отметил, что использование северокорейских войск против Украины должно быть красной линией для Соединенных Штатов и НАТО.
Напомним,
Генсек НАТО Рютте заявил об отсутствии доказательств участия северокорейских солдат в боевых действиях в Украине.
Серьезная угроза безопасности международного сообщества: в Южной Корее подтвердили, что кндр отправила в рф свои войска18 октября 2024, 11:00 • 66382 просмотра