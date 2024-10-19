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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Использование войск КНДР в Украине это "красная линия": в конгрессе США призвали Байдена отреагировать

Использование войск КНДР в Украине это "красная линия": в конгрессе США призвали Байдена отреагировать

Киев  •  УНН

19 октября 2024, 01:03  •  2229 просмотра

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Председатель комитета разведки Палаты представителей США призвал считать использование войск КНДР против Украины «красной линией». Он обратился к Байдену с письмом относительно информирования о движении северокорейских войск в Россию.

Использование северокорейских войск против Украины должно стать красной линией для Соединенных Штатов и НАТО. Об этом в пятницу, 18 октября, заявил председатель комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер в соцсети X, пишет УНН.

Детали

Согласно заметке, конгрессмен обратился к Байдену с соответствующим письмом.

Он интересуется, почему администрация не смогла оперативно проинформировать Конгресс «о движении северокорейских войск в Россию».

Тернер отметил, что использование северокорейских войск против Украины должно быть красной линией для Соединенных Штатов и НАТО.

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Напомним,

Генсек НАТО Рютте заявил об отсутствии доказательств участия северокорейских солдат в боевых действиях в Украине.

Серьезная угроза безопасности международного сообщества: в Южной Корее подтвердили, что кндр отправила в рф свои войска18 октября 2024, 11:00 • 66382 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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