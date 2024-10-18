Серьезная угроза безопасности международного сообщества: в Южной Корее подтвердили, что кндр отправила в рф свои войска

Разведка Южной Кореи сообщает об отправке более 10 тысяч военных Северной Кореи для участия в агрессии россии против Украины.

Пишет УНН со ссылкой на Reuters и Yonhap.

Разведка Южной Кореи имеет данные, что Пхеньян направил 12 тысяч военных в Россию. Сеул отмечает, что это представляет серьезную угрозу безопасности международному сообществу. При этом в Южной Корее, отметили, присоединятся к ответу всеми доступными средствами.

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль провел внеплановую встречу по вопросам безопасности.

Участники... разделяли мнение, что нынешняя ситуация, когда более тесные связи между Россией и Северной Кореей вышли за пределы перемещения военных поставок до фактической отправки войск, является серьезной угрозой безопасности не только для нашей страны, но и для международного сообщества - сказал президент Южной Кореи во время совещания ключевыми представителями разведки, а также военными страны.

По данным информационного агентства Yonhap, северная корея участвует в войне в Украине на стороне рф, - пхеньян уже решил отправить 12 000 военнослужащих, включая подразделение специального назначения.

Напомним,

Северная Корея заявила, что за два дня мобилизовала почти полтора миллиона человек.

северная корея уже направила подразделения в Украину, которые наблюдают за оружием кндр - ЦПД СНБО.

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