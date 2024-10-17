США, Южная Корея и Япония объявили о создании новой команды для мониторинга санкций против КНДР
Киев • УНН
Три страны объявили о создании новой многонациональной группы для мониторинга санкций против Северной Кореи. Решение принято после того, как россия и Китай сорвали мониторинговую деятельность в ООН.
Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония объявили о создании новой многонациональной группы для мониторинга выполнения санкций против Северной Кореи. Решение было принято после того, как россия и Китай сорвали мониторинговую деятельность в ООН. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Механизм, названный Многосторонней группой мониторинга санкций, был введен после того, как в марте Россия отклонила ежегодное обновление группы экспертов ООН, которая в течение последних 15 лет наблюдала за выполнением санкций, направленных на сдерживание ядерной и ракетной программ Северной Кореи. Китай воздержался от голосования.
Команда должна продолжать работу группы ООН, включая наработку регулярных отчетов о применении санкций. В ее работе будут участвовать восемь других стран, в частности Великобритания, Франция и Германия.
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О запуске новой команды объявили на совместной пресс-конференции в Сеуле заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, вице-министр иностранных дел Южной Кореи Ким Хонг Кюн и вице-министр иностранных дел Японии Масатака Окано вместе с послами восьми стран.
Было много дискуссий о том, как построить эффективную систему мониторинга, которая могла бы заменить группу ООН, но даже во время этого процесса продолжали случаться случаи нарушения Северной Кореей санкций, поэтому мы подумали, что нам не следует больше медлить и следует быстро заполнить пробел,
Хотя союзники будут продолжать искать пути восстановления схемы ООН, команда открыта для всех стран, которые хотят помочь обеспечить выполнение санкций, добавил он.
Кэмпбелл сказал, что на вето россии, вероятно, повлиял предыдущий доклад группы ООН о незаконных закупках ею военного оборудования и боеприпасов у Северной Кореи для войны в Украине.
Потенциал для того, чтобы это стало серьезной попыткой отслеживания и привлечения к ответственности шагов, которые предпринимает Северная Корея по ряду провокационных действий, реальный. Поэтому это большой шаг в правильном направлении,
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