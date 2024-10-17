США, Южная Корея и Япония объявили о создании новой команды для мониторинга санкций против КНДР

ukenru
Эксклюзив
Эксперт о Плане победы: там есть меры, которые способны выполнить партнеры
  •  74912 просмотра

Эксперт о Плане победы: там есть меры, которые способны выполнить партнеры

Эксклюзив
Аудит может повысить эффективность работы АРМА с арестованными активами - адвокат
  •  101501 просмотра

Аудит может повысить эффективность работы АРМА с арестованными активами - адвокат

Эксклюзив
Инфраструктурное обеспечение, помощь с поиском рабочей силы - экономист рассказал, как власти громад могут способствовать открытию новых предприятий
  •  102611 просмотра

Инфраструктурное обеспечение, помощь с поиском рабочей силы - экономист рассказал, как власти громад могут способствовать открытию новых предприятий

Эксклюзив
В Офисе Генпрокурора рассказали об идентификации, оценке и розыске предметов искусства, похищенных оккупантами из Херсонского областного художественного музея
  •  102000 просмотра

В Офисе Генпрокурора рассказали об идентификации, оценке и розыске предметов искусства, похищенных оккупантами из Херсонского областного художественного музея

Эксклюзив
российское ударное оружие изменилось - в КНИИСЭ рассказали о результатах последних исследований вражеских ракет и дронов
  •  85398 просмотра

российское ударное оружие изменилось - в КНИИСЭ рассказали о результатах последних исследований вражеских ракет и дронов

Эксклюзив
Котельные на альтернативных видах топлива, солнечные панели для детсадов - в Киевской области продолжается подготовка к зиме
  •  74551 просмотра

Котельные на альтернативных видах топлива, солнечные панели для детсадов - в Киевской области продолжается подготовка к зиме

Киев предлагает США и партнерам заключить соглашение о совместной защите в Украине критических ресурсов - Зеленский
  •  79428 просмотра

Киев предлагает США и партнерам заключить соглашение о совместной защите в Украине критических ресурсов - Зеленский

Эксклюзив
Диктатура в комитете Гетманцева. Эксперт рассказал почему налоговый комитет Рады не реагирует на нарушения в ГНС
  •  64965 просмотра

Диктатура в комитете Гетманцева. Эксперт рассказал почему налоговый комитет Рады не реагирует на нарушения в ГНС

Киев предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания - Зеленский
  •  56969 просмотра

Киев предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания - Зеленский

Эксклюзив
Оценка активов, переданных в АРМА, без осмотра может стать основанием для обжалования - адвокат
  •  48704 просмотра

Оценка активов, переданных в АРМА, без осмотра может стать основанием для обжалования - адвокат

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Делегации из 8 стран мира прибыли в Одесскую область: Кипер рассказал подробности встречи

Делегации из 8 стран мира прибыли в Одесскую область: Кипер рассказал подробности встречи

  •  46403 просмотра
На Сумщине взрывотехники обезвредили российскую авиационную ракету Х-59

На Сумщине взрывотехники обезвредили российскую авиационную ракету Х-59

  •  36667 просмотра
Байден поговорит с Зеленским и объявит пакет военной помощи Украине - журналист

Байден поговорит с Зеленским и объявит пакет военной помощи Украине - журналист

  •  21788 просмотра
Украинцам, которые отапливают дома дровами или углем, могут увеличить субсидию - Минсоцполитики

Украинцам, которые отапливают дома дровами или углем, могут увеличить субсидию - Минсоцполитики

  •  24990 просмотра
В Минагрополитики рассказали, на какие продукты питания могут вырасти цены

В Минагрополитики рассказали, на какие продукты питания могут вырасти цены

  •  22760 просмотра
публикации
В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

  •  110538 просмотра
Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности
Эксклюзив

15 октября 2024, 14:58  •  143086 просмотра
Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

15 октября 2024, 11:48  •  127122 просмотра
Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

15 октября 2024, 09:59  •  129132 просмотра
Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

15 октября 2024, 07:15  •  148833 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

  •  108795 просмотра
В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

15 октября 2024, 15:43  •  81910 просмотра
15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября 2024, 03:03  •  124286 просмотра
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября 2024, 03:03  •  126612 просмотра
CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

13 октября 2024, 15:56  •  112270 просмотра
Актуальное
США, Южная Корея и Япония объявили о создании новой команды для мониторинга санкций против КНДР

США, Южная Корея и Япония объявили о создании новой команды для мониторинга санкций против КНДР

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 00:14  •  239 просмотра

Read in English

Три страны объявили о создании новой многонациональной группы для мониторинга санкций против Северной Кореи. Решение принято после того, как россия и Китай сорвали мониторинговую деятельность в ООН.

Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония объявили о создании новой многонациональной группы для мониторинга выполнения санкций против Северной Кореи. Решение было принято после того, как россия и Китай сорвали мониторинговую деятельность в ООН. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Механизм, названный Многосторонней группой мониторинга санкций, был введен после того, как в марте Россия отклонила ежегодное обновление группы экспертов ООН, которая в течение последних 15 лет наблюдала за выполнением санкций, направленных на сдерживание ядерной и ракетной программ Северной Кореи. Китай воздержался от голосования.

Команда должна продолжать работу группы ООН, включая наработку регулярных отчетов о применении санкций. В ее работе будут участвовать восемь других стран, в частности Великобритания, Франция и Германия.

Зеленский: украинская разведка фиксирует передачу из КНДР в россию не только оружия, но и людей16 октября 2024, 11:23 • 11257 просмотров

О запуске новой команды объявили на совместной пресс-конференции в Сеуле заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, вице-министр иностранных дел Южной Кореи Ким Хонг Кюн и вице-министр иностранных дел Японии Масатака Окано вместе с послами восьми стран.

Было много дискуссий о том, как построить эффективную систему мониторинга, которая могла бы заменить группу ООН, но даже во время этого процесса продолжали случаться случаи нарушения Северной Кореей санкций, поэтому мы подумали, что нам не следует больше медлить и следует быстро заполнить пробел,

- сказал Ким Хонг Кюн.

Хотя союзники будут продолжать искать пути восстановления схемы ООН, команда открыта для всех стран, которые хотят помочь обеспечить выполнение санкций, добавил он.

Кэмпбелл сказал, что на вето россии, вероятно, повлиял предыдущий доклад группы ООН о незаконных закупках ею военного оборудования и боеприпасов у Северной Кореи для войны в Украине.

Потенциал для того, чтобы это стало серьезной попыткой отслеживания и привлечения к ответственности шагов, которые предпринимает Северная Корея по ряду провокационных действий, реальный. Поэтому это большой шаг в правильном направлении,

- сказал Кэмпбелл.

На Дальнем Востоке рф для войны в Украине готовят более 10 тыс. солдат из КНДР - источники16 октября 2024, 09:06 • 11599 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

политикаНовости Мира
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
severnaya-koreyaСеверная Корея
yuzhnaya-koreyaЮжная Корея
frantsiyaФранция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
germaniyaГермания
kitaiКитай
yaponiyaЯпония
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина