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CША, Південна Корея та Японія оголосили про створення нової команди для моніторингу санкцій проти КНДР

Київ • УНН

 • 102365 перегляди

Три країни оголосили про створення нової багатонаціональної групи для моніторингу санкцій проти Північної Кореї. Рішення прийняте після того, як Росія і Китай зірвали моніторингову діяльність в ООН.

CША, Південна Корея та Японія оголосили про створення нової команди для моніторингу санкцій проти КНДР

Сполучені Штати, Південна Корея та Японія оголосили про створення нової багатонаціональної групи для моніторингу виконання санкцій проти Північної Кореї. Рішення було ухвалене після того, як росія і Китай зірвали моніторингову діяльність в ООН. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Механізм, названий Багатосторонньою групою моніторингу санкцій, був запроваджений після того, як у березні росія відхилила щорічне оновлення групи експертів ООН, яка протягом останніх 15 років спостерігала за виконанням санкцій, спрямованих на стримування ядерної та ракетної програм Північної Кореї. Китай утримався від голосування.

Команда має продовжувати роботу групи ООН, включно з напрацюванням регулярних звітів про застосування санкцій. У її роботі братиме участь вісім інших країн, зокрема Велика Британія, Франція та Німеччина.

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Про запуск нової команди оголосили на спільній пресконференції в Сеулі заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл, віцеміністр закордонних справ Південної Кореї Кім Хонг Кюн і віцеміністр закордонних справ Японії Масатака Окано разом із послами восьми країн.

Було багато дискусій про те, як побудувати ефективну систему моніторингу, яка могла б замінити групу ООН, але навіть під час цього процесу продовжували траплятися випадки порушення Північною Кореєю санкцій, тому ми подумали, що нам не слід більше зволікати і слід швидко заповнити прогалину,

‒ сказав Кім Хонг Кюн.

Хоча союзники продовжуватимуть шукати шляхи відновлення схеми ООН, команда відкрита для всіх країн, які хочуть допомогти забезпечити виконання санкцій, додав він.

Кемпбелл сказав, що на вето росії, ймовірно, вплинула попередня доповідь групи ООН про незаконні закупівлі нею військового обладнання та боєприпасів у Північної Кореї для війни в Україні.

Потенціал для того, щоб це стало серйозною спробою відстеження та притягнення до відповідальності кроків, які вживає Північна Корея щодо ряду провокаційних дій, реальний. Тож це великий крок у правильному напрямку,

- сказав Кемпбелл.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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