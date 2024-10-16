На Дальнем Востоке рф для войны в Украине готовят более 10 тыс. солдат из КНДР - источники
Киев • УНН
На Дальнем Востоке рф проходит подготовка более 10 тысяч солдат из КНДР для участия в войне против Украины. Их планируют перебросить на приграничные территории и использовать для ротации российских сил.
На Дальнем Востоке россии проходит подготовка более 10 тысяч северокорейских военных для участия в войне против Украины. Об этом "Суспільне" сообщает со ссылкой на источники в разведке, передает УНН.
Как сообщают источники, на Дальнем Востоке рф сейчас проходит подготовка северокорейских военных для участия в войне против Украины. Речь идет о более 10 тысячах солдат.
По данным источников, военных из КНДР готовят к переброске на приграничные территории возле Украины. Также их готовят и для ротации российских сил, чтобы высвободить их личный состав.
Дополнение
Источники УНН сообщали, что россия формирует "особый бурятский батальон", укомплектованный гражданами Северной Кореи. Ориентировочное количество личного состава до трех тысяч человек. Сообщалось, что этот батальон вероятно может быть привлечен неподалеку от Курска и Суджи.
Также источники сообщали, что с позиций на границе брянской и курской областей россии уже сбежали 18 военных из Северной Кореи.