Серйозна загроза безпеці міжнародної спільноти: у Південній Кореї підтвердили, що кндр відправила до рф свої війська
Київ • УНН
Розвідка Південної Кореї повідомила про відправку 12 тисяч північнокорейських військових до росії для участі у війні проти України. Сеул вважає це серйозною загрозою міжнародній безпеці.
Розвідка Південної Кореї повідомляє про відправку понад 10 тисяч військових північної кореї для участі в агресії росії проти України.
Пише УНН із посиланням на Reuters та Yonhap.
Розвідка Південної Кореї має данні, що пхеньян направив 12 тисяч військових до росії. Сеул наголошує, що це становить серйозну загрозу безпеці міжнародній спільноті. При цьому у Південній Кореї, наголосили, долучаться до відповіді усіма доступними засобами.
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль провів позапланову зустріч з питань безпеки.
Учасники... поділялися думкою, що нинішня ситуація, коли тісніші зв’язки між росією та Північною Кореєю вийшли за межі переміщення військових поставок до фактичного відправлення військ, є серйозною загрозою безпеці не лише для нашої країни, але й для міжнародної спільноти
За даними інформаційного агентства Yonhap, північна корея бере участь у війні в Україні на боці рф, - пхеньян вже вирішив відправити 12 000 військовослужбовців, включаючи підрозділ спеціального призначення.
Нагадаємо
північна корея заявила, що за два дні мобілізувала майже півтора мільйона осіб.
північна корея вже направила підрозділи в Україну, які наглядають за зброєю кндр - ЦПД РНБО.
CША, Південна Корея та Японія оголосили про створення нової команди для моніторингу санкцій проти КНДР 17.10.24, 03:14 • 102365 переглядiв