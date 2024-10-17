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В НАТО немає свідчень про залученість солдатів з КНДР до війни в Україні - Рютте

Київ • УНН

 • 34021 перегляди

Генсек НАТО Рютте заявив про відсутність доказів участі північнокорейських солдатів у бойових діях в Україні.

В НАТО немає свідчень про залученість солдатів з КНДР до війни в Україні - Рютте

В НАТО немає свідчень про те, що північнокорейські солдати залучені в бойові дії проти України, але Альянсу відомо, що Північна Корея підтримує росію багатьма способами. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте ЗМІ, передає УНН. 

У нас немає свідчень про те, що північнокорейські солдати залучені в бойові дії, але нам відомо, що Північна Корея підтримує росію багатьма способами: постачанням техніки, боєприпасів, технологіями, інноваціями й це дуже не покоїть,

- сказав Рютте.

Президент Володимир Зеленський своєю чергою зазначив, що згідно з українськими розвідданими є інформація, що Північна Корея надіслала тактичний персонал і офіцерів до України на тимчасово окуповані території. 

Вони готують на своїй території 10 тис. солдатів, але їх ще не перемістили до України, або росії. Коли ми отримаємо цю інформацію, ми підіймемо це питання,

- сказав Зеленський.

Через удар по полігону поблизу Донецька загинуло 6 офіцерів з Північної Кореї – джерело04.10.24, 20:30 • 32835 переглядiв

Доповнення 

16 жовтня Зеленський повідомляв, що українська розвідка фіксує не лише передачу зброї з Північної Кореї до росії, а й передачу людей.

17 жовтня Президент Зеленський заявив, що Північна Корея готує контингент для того, щоб вони воювали проти України. Є намір підготувати 10 тис. солдатів. 

17 жовтня Міністр Сибіга заявив, що КНДР готує не найманців, а регулярні війська для війни в Україні. Це загрожує ескалацією конфлікту. 

Джерела УНН повідомляли, що росія формує "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами Північної Кореї. Орієнтовна кількість особового складу до трьох тисяч осіб. Повідомлялося, що цей батальйон ймовірно може бути залучений неподалік курська та суджі.

Також джерела повідомляли, що з позицій на кордоні брянської та курської областей росії вже втекли 18 військових з Північної Кореї.

Окрім того, ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що на Далекому Сході рф для війни в Україні готують понад 10 тис. солдатів з КНДР.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Марк Рютте
NATO
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