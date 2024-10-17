В НАТО немає свідчень про залученість солдатів з КНДР до війни в Україні - Рютте

В НАТО немає свідчень про те, що північнокорейські солдати залучені в бойові дії проти України, але Альянсу відомо, що Північна Корея підтримує росію багатьма способами. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте ЗМІ, передає УНН.

У нас немає свідчень про те, що північнокорейські солдати залучені в бойові дії, але нам відомо, що Північна Корея підтримує росію багатьма способами: постачанням техніки, боєприпасів, технологіями, інноваціями й це дуже не покоїть,