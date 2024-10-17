В НАТО нет свидетельств о вовлеченности солдат из КНДР в войну в Украине - Рютте
Киев • УНН
Генсек НАТО Рютте заявил об отсутствии доказательств участия северокорейских солдат в боевых действиях в Украине.
В НАТО нет свидетельств о том, что северокорейские солдаты вовлечены в боевые действия против Украины, но Альянсу известно, что Северная Корея поддерживает Россию многими способами. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте СМИ, передает УНН.
У нас нет свидетельств о том, что северокорейские солдаты вовлечены в боевые действия, но нам известно, что Северная Корея поддерживает Россию многими способами: поставками техники, боеприпасов, технологиями, инновациями, и это очень не покоит,
Президент Владимир Зеленский в свою очередь отметил, что согласно украинским разведданным есть информация, что Северная Корея направила тактический персонал и офицеров в Украину на временно оккупированные территории.
Они готовят на своей территории 10 тыс. солдат, но их еще не переместили в Украину, или россию. Когда мы получим эту информацию, мы поднимем этот вопрос,
Из-за удара по полигону вблизи Донецка погибло 6 офицеров из Северной Кореи - источник4 октября 2024, 17:30 • 32570 просмотров
Дополнение
16 октября Зеленский сообщал, что украинская разведка фиксирует не только передачу оружия из Северной Кореи в Россию, но и передачу людей.
17 октября Президент Зеленский заявил, что Северная Корея готовит контингент для того, чтобы они воевали против Украины. Есть намерение подготовить 10 тыс. солдат.
17 октября Министр Сибига заявил, что КНДР готовит не наемников, а регулярные войска для войны в Украине. Это грозит эскалацией конфликта.
Источники УНН сообщали, что россия формирует «особый бурятский батальон», укомплектованный гражданами Северной Кореи. Ориентировочное количество личного состава до трех тысяч человек. Сообщалось, что этот батальон вероятно может быть задействован неподалеку от Курска и Суджи.
Также источники сообщали, что с позиций на границе брянской и курской областей россии уже сбежали 18 военных из Северной Кореи.
Кроме того, СМИ со ссылкой на источники сообщают, что на Дальнем Востоке рф для войны в Украине готовят более 10 тыс. солдат из КНДР.