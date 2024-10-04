Из-за удара по полигону вблизи Донецка погибло 6 офицеров из Северной Кореи - источник

Из-за ракетного удара по полигону вблизи Донецка, в частности погибло 6 северокорейских офицеров. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

Был ракетный удар по полигону вблизи Донецка. В результате удара, в частности погибло 6 северокорейских офицеров - сообщил собеседник.

Kyiv Post сообщает, что более 20 солдат погибли в результате украинского ракетного удара 3 октября по оккупированной Россией территории вблизи Донецка, в том числе шесть офицеров из Северной Кореи, которые приехали на совещание со своими российскими коллегами.

По сообщениям российских социальных сетей, перед нанесением ракетного удара россияне демонстрировали северокорейским представителям подготовку личного состава к наступательным действиям и обороне.

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