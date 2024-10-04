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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-за удара по полигону вблизи Донецка погибло 6 офицеров из Северной Кореи - источник

Из-за удара по полигону вблизи Донецка погибло 6 офицеров из Северной Кореи - источник

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 17:30  •  251 просмотра

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Украинский ракетный удар по полигону возле Донецка убил более 20 солдат, включая 6 офицеров из КНДР. Атака произошла во время совещания северокорейских представителей с российскими коллегами.

Из-за ракетного удара по полигону вблизи Донецка, в частности погибло 6 северокорейских офицеров. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

Был ракетный удар по полигону вблизи Донецка. В результате удара, в частности погибло 6 северокорейских офицеров

- сообщил собеседник.

Kyiv Post сообщает, что более 20 солдат погибли в результате украинского ракетного удара 3 октября по оккупированной Россией территории вблизи Донецка, в том числе шесть офицеров из Северной Кореи, которые приехали на совещание со своими российскими коллегами.

По сообщениям российских социальных сетей, перед нанесением ракетного удара россияне демонстрировали северокорейским представителям подготовку личного состава к наступательным действиям и обороне.

Северная Корея назвала военную помощь США Украине "невероятной ошибкой"29 сентября 2024, 01:50 • 75378 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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