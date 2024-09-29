Северная Корея назвала военную помощь США Украине "невероятной ошибкой"

Северная Корея, которую обвиняют в незаконных поставках оружия в россию, заявила в воскресенье, что американская военная помощь Украине на сумму 8 миллиардов долларов является "невероятной ошибкой" и игрой с огнем против ядерной Федерации. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Президент США Джо Байден объявил о новой помощи, когда президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон, чтобы помочь Киеву защитить себя, включая оружие большей дальности, которое повысит способность наносить удары по россии с более безопасных расстояний.

Ким Ё Чжон, влиятельная сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявила, что Вашингтон эскалирует конфликт в Украине и ставит всю Европу на грань ядерной войны.

Соединенные Штаты и Запад не должны отвергать или недооценивать серьезное предупреждение россии. Действительно ли Соединенные Штаты и Запад способны справиться с последствиями, когда они безрассудно играют с огнем против России, которая является ядерной сверхдержавой, - говорится в заявлении Ким Ё Чжон, опубликованном KCNA.

Также она поставила под сомнение способность США и Запада "справиться с последствиями", когда, по ее словам, они 2играют с огнем против россии".

В издании отмечают, что путин не раз угрожал, что может применить ядерное оружие в случае, если Запад позволит бить по россии дальнобойным оружием.

В публикации напоминают, что Северная Корея и россия резко улучшили свои связи за последний год: их лидеры дважды встречались и договорились о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве", которое включает в себя обязательства по взаимной обороне.

По данным США, КНДР отправила в россию по меньшей мере 16 500 контейнеров с вооружением с сентября прошлого года, и рф выпускала ракеты из этих поставок по Украине.

Однако и Северная Корея, и россия отрицают любую незаконную торговлю оружием.

Южная Корея обвиняет рф в незаконной торговле оружием с КНДР