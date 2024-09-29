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Північна Корея назвала військову допомогу США Україні "неймовірною помилкою"

Північна Корея назвала військову допомогу США Україні "неймовірною помилкою"

Київ • УНН

 • 75947 перегляди

Північна Корея назвала військову допомогу США Україні на 8 мільярдів доларів "неймовірною помилкою". КНДР попередила про ризик ядерної війни в Європі через ескалацію конфлікту Заходом.

Північна Корея, яку звинувачують у незаконному постачанні зброї до росії, заявила в неділю, що американська військова допомога Україні на суму 8 мільярдів доларів є "неймовірною помилкою" і грою з вогнем проти ядерної Федерації. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Президент США Джо Байден оголосив про нову допомогу, коли президент України Володимир Зеленський відвідав Вашингтон, щоб допомогти Києву захистити себе, включаючи зброю більшої дальності, яка підвищить здатність завдавати ударів по Росії з безпечніших відстаней.

Кім Йо Чжон, впливова сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина, заявила, що Вашингтон ескалує конфлікт в Україні і ставить всю Європу на межу ядерної війни.

Сполучені Штати і Захід не повинні відкидати або недооцінювати серйозне попередження росії. Чи дійсно Сполучені Штати і Захід здатні впоратися з наслідками, коли вони безрозсудно грають з вогнем проти росії, яка є ядерною наддержавою,

- йдеться у заяві Кім Йо Чжон, опублікованій KCNA.

Також вона поставила під сумнів здатність США і Заходу "впоратися з наслідками", коли, за її словами, вони "грають з вогнем проти росії".

У виданні зазначають, що путін не раз погрожував, що може застосувати ядерну зброю в разі, якщо Захід дозволить бити по росії далекобійною зброєю.

У публікації нагадують, що Північна Корея і росія різко покращили свої зв'язки за останній рік: їхні лідери двічі зустрічалися і домовилися про "всеосяжне стратегічне партнерство", яке включає в себе зобов'язання щодо взаємної оборони.

За даними США, КНДР відправила до росії щонайменше 16 500 контейнерів з озброєнням з вересня минулого року, і рф випускала ракети з цих поставок по Україні.

Проте і Північна Корея, і росія заперечують будь-яку незаконну торгівлю зброєю.

Південна Корея звинувачує рф у незаконній торгівлі зброєю з КНДР28.09.24, 05:50 • 29536 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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