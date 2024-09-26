Байден оголосив новий пакет допомоги Україні на майже 8 мільярдів доларів: що туди входить

Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні на 7,9 млрд дол. та іншу підтримку, повідомили у четвер у Білому домі, пише УНН.

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"Я пишаюся тим, що сьогодні знову вітаю Президента Зеленського в Білому домі. Протягом майже трьох років Сполучені Штати об’єднували світ, щоб підтримувати народ України, який захищає свою свободу від російської агресії, і головним пріоритетом моєї адміністрації було надання Україні підтримки, необхідної для перемоги. За цей час Україна виграла битву під Києвом, повернула собі більше половини території, захопленої росією на початку війни, зберегла свій суверенітет і незалежність. Але є ще багато роботи. Ось чому сьогодні я оголошую про різке збільшення безпекової допомоги Україні та про низку додаткових дій, щоб допомогти Україні виграти цю війну", - вказано у заяві Байдена.

Так, президент США вказав, що сьогодні оголосив, що "доручив Міністерству оборони виділити все фінансування допомоги, що залишилося, у сфері безпеки, яке було виділено для України до кінця мого терміну повноважень. У рамках цих зусиль Міністерство оборони виділить решту коштів з фондів Ukraine Security Assistance Initiative для України до кінця цього року".

"Я також санкціонував 5,5 млрд доларів США в межах президентських повноважень,.. щоб гарантувати, що ці повноваження не закінчаться, щоб моя адміністрація могла повністю використати фінансування, виділене Конгресом, щоб підтримати скорочення американського обладнання для України, а потім поповнити запаси США", - сказано у заяві Байдена.

"Міністерство оборони США оголошує про виділення 2,4 мільярда доларів США на безпекову допомогу в межах Ukraine Security Assistance Initiative, яка забезпечить Україні додаткову протиповітряну оборону, безпілотні літальні системи та боєприпаси класу "повітря-земля", а також зміцнить оборонно-промислову базу України та підтримає її вимоги до обслуговування та підтримки", - зазначив Байден у заяві.

"Для підвищення можливостей України щодо завдання ударів на дальні відстані я вирішив надати Україні боєприпаси великої дальності Joint Standoff Weapon (JSOW)", - сказано у заяві Байдена.

"Для подальшого зміцнення протиповітряної оборони України я доручив Міністерству оборони відремонтувати та надати Україні додаткову батарею Patriot та надати Україні додаткові ракети Patriot. Це ґрунтується на моєму рішенні, ухваленому раніше цього року, перенаправити експорт ППО США до України, що забезпечить Україну сотнями додаткових ракет Patriot та AMRAAM протягом наступного року та допоможе Україні захистити свої міста та її людей", - вказано у заяві президента США.

Байден зазначив, що "для нарощування потенціалу ВПС України доручив Міністерству оборони розширити навчання українських пілотів F-16, зокрема шляхом підтримки навчання ще 18 пілотів наступного року".

"Для протидії ухилянню від російських санкцій та відмиванню грошей Міністерство юстиції, Міністерство фінансів та Секретна служба США сьогодні сьогодні вжили заходів, щоб зруйнувати глобальну мережу криптовалют у координації з міжнародними партнерами. Сполучені Штати продовжать підвищувати ціну для росії за її війну в Україні та позбавляти російську оборонно-промислову базу ресурсів", - ідеться у заяві Байдена.

"Наступного місяця я скликаю в Німеччині зустріч на рівні лідерів Контактної групи з оборони України для координації зусиль понад 50 країн, які підтримують Україну в її захисті від російської агресії. Цими діями я ясно даю зрозуміти: Сполучені Штати нададуть Україні підтримку, необхідну для перемоги у цій війні", - наголосив президент США у заяві.

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