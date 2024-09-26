США виділили нову військову допомогу Україні на $375 млн
Київ • УНН
Пентагон повідомив про новий пакет безпекової допомоги Україні на $375 млн. Пакет включає боєприпаси, ракети, протитанкові системи, бронетехніку та інше військове обладнання.
США оголосили про нову безпекову допомогу Україні на суму 375 мільйонів доларів. Про це повідомляє Пентагон, передає УНН.
Деталі
Адміністрація президента Джо Байдена офіційно підтвердила новий пакет безпекової допомоги Україні в розмірі 375 мільйонів доларів.
Серед основних елементів цього пакету — військове обладнання, яке включає: боєприпаси класу "повітря-земля", артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм; протитанкові системи Javelin і AT-4; бронетехніка, зокрема легкі тактичні автомобілі, M1117 Armored Security Vehicles та MRAP; патрульні катери, підривне обладнання та запчастини.
Цей пакет є 66 за рахунком, що був переданий Україні з резервів Міністерства оборони США з серпня 2021 року.
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