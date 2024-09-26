США выделили новую военную помощь Украине на $375 млн
Киев • УНН
Пентагон сообщил о новом пакете помощи Украине в сфере безопасности на $375 млн. Пакет включает боеприпасы, ракеты, противотанковые системы, бронетехнику и другое военное оборудование.
США объявили о новой помощи по безопасности Украине на сумму 375 миллионов долларов. Об этом сообщает Пентагон, передает УНН.
Детали
Администрация президента Джо Байдена официально подтвердила новый пакет помощи по безопасности Украине в размере 375 миллионов долларов.
Среди основных элементов этого пакета - военное оборудование, которое включает: боеприпасы класса "воздух-земля", артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм; противотанковые системы Javelin и AT-4; бронетехника, в частности легкие тактические автомобили, M1117 Armored Security Vehicles и MRAP; патрульные катера, подрывное оборудование и запчасти.
Этот пакет является 66 по счету, который был передан Украине из резервов Министерства обороны США с августа 2021 года.
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