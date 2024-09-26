США выделили новую военную помощь Украине на $375 млн

США объявили о новой помощи по безопасности Украине на сумму 375 миллионов долларов. Об этом сообщает Пентагон, передает УНН.

Детали

Администрация президента Джо Байдена официально подтвердила новый пакет помощи по безопасности Украине в размере 375 миллионов долларов.

Среди основных элементов этого пакета - военное оборудование, которое включает: боеприпасы класса "воздух-земля", артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм; противотанковые системы Javelin и AT-4; бронетехника, в частности легкие тактические автомобили, M1117 Armored Security Vehicles и MRAP; патрульные катера, подрывное оборудование и запчасти.

Этот пакет является 66 по счету, который был передан Украине из резервов Министерства обороны США с августа 2021 года.

Завтра США планируют объявить о пакете помощи Украине на более 8 миллиардов долларов