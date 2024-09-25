Завтра США планируют объявить о пакете помощи Украине на более 8 миллиардов долларов
Киев • УНН
США планируют объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму более 8 млрд долларов во время визита Зеленского в Вашингтон. Администрация Байдена ведет переговоры с Конгрессом по использованию 5,6 млрд до конца финансового года.
США объявят о новом пакете военной помощи Украине на более 8 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Согласно информации, в четверг во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон Соединенные Штаты планируют объявить о новом масштабном пакете военной помощи на сумму более 8 миллиардов долларов.
Сейчас администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с Конгрессом, чтобы обеспечить возможность использования 5,6 миллиарда долларов этой помощи до 30 сентября, когда заканчивается федеральный финансовый год и соответствующие полномочия прекращаются.
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