Завтра США планируют объявить о пакете помощи Украине на более 8 миллиардов долларов

США объявят о новом пакете военной помощи Украине на более 8 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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Согласно информации, в четверг во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон Соединенные Штаты планируют объявить о новом масштабном пакете военной помощи на сумму более 8 миллиардов долларов.

Сейчас администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с Конгрессом, чтобы обеспечить возможность использования 5,6 миллиарда долларов этой помощи до 30 сентября, когда заканчивается федеральный финансовый год и соответствующие полномочия прекращаются.

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