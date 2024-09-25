Завтра США планують оголосити про пакет допомоги Україні на понад 8 мільярдів доларів
Київ • УНН
США планують оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму понад 8 млрд доларів під час візиту Зеленського до Вашингтона. Адміністрація Байдена веде переговори з Конгресом щодо використання 5,6 млрд до кінця фінансового року.
США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на понад 8 мільярдів доларів. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Згідно з інформацією, у четвер під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона Сполучені Штати планують оголосити про новий масштабний пакет військової допомоги на суму понад 8 мільярдів доларів.
Нині адміністрація президента США Джо Байдена веде переговори з Конгресом, щоб забезпечити можливість використання 5,6 мільярда доларів цієї допомоги до 30 вересня, коли закінчується федеральний фінансовий рік і відповідні повноваження припиняються.
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