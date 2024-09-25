У США конгресмени-республіканці розслідують візит Зеленського до Пенсильванії
Київ • УНН
Комітет Палати представників США ініціював розслідування візиту Зеленського до збройового заводу в Пенсильванії. Республіканці підозрюють адміністрацію Байдена у використанні держресурсів для передвиборчої кампанії.
У США представники Республіканської партії ініціювали розслідування візиту українського президента Володимира Зеленського до Пенсильванії, де він відвідав збройовий завод. Про це пише УНН з посиланням на заяву Комітету з нагляду і підзвітності Палати представників.
Деталі
Голова наглядового комітету Джеймс Комер 25 вересня почав розслідування щодо адміністрації Байдена-Гарріс, яка, на думку республіканців, використала кошти платників податків для перевезення президента України до Пенсильванії для "участі у передвиборчій кампанії віцепрезидента 2024 року".
Комер запросив документи з Білого дому, Міністерства оборони та Міністерства юстиції щодо можливих зловживань Вашингтона державними ресурсами і вимагає надати всі записи та інформацію про візит.
Разом з тим республіканець нагадав, що у 2019 році палата представників, контрольована демократами, оголосила імпічмент президенту Дональду Дж. Трампу за зловживання владою на підставі теорії про те, що він намагався використати іноземного лідера — президента України Володимира Зеленського — для отримання вигоди від своєї президентської кампанії 2020 року.
Доповнення
Як відомо, президент України Володимир Зеленський під час візиту до США відвідав завод у Пенсільванії, який виробляє артилерійські снаряди для українських військових, та оголосив про плани збільшення виробництва.
Нагадаємо
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