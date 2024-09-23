Зеленський відвідав завод у Пенсільванії, який виробляє снаряди для України: виробництво буде збільшено
Київ • УНН
Президент України відвідав завод у Пенсільванії, який виробляє артилерійські снаряди для українських військових. Зеленський оголосив про плани збільшення виробництва та розширення співпраці між Пенсильванією та Запоріжжям.
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США відвідав завод у Пенсільванії, який виробляє артилерійські снаряди для українських військових, та оголосив про плани збільшення виробництва. Про це він повідомив у своєму Telegram, пише УНН.
"Скрентон, Пенсильванія. Завод, що виробляє артилерійські снаряди. 155-й калібр. Зараз – для наших воїнів, які захищають не лише нашу державу, не лише Україну. Завод збільшуватиме виробництво", - написав Зеленський.
Він повідомив, що розпочав свій візит до США з висловлення подяки працівникам заводу та домовленостей щодо розширення співпраці між Пенсильванією та Запоріжжям.
"Саме на таких підприємствах відчувається, що демократичний світ дійсно може перемогти. Завдяки саме таким людям в Україні, в Америці, в усіх країнах-партнерах, які працюють заради того, щоб життя було захищене", - додав Президент.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступні кілька місяців будуть вирішальними у війні проти росії, оскільки Україна має не так уже й багато часу.