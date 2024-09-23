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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский посетил завод в Пенсильвании, который производит снаряды для Украины: производство будет увеличено

Зеленский посетил завод в Пенсильвании, который производит снаряды для Украины: производство будет увеличено

Киев  •  УНН

23 сентября 2024, 15:02  •  12318 просмотра

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Президент Украины посетил завод в Пенсильвании, который производит артиллерийские снаряды для украинских военных. Зеленский объявил о планах увеличения производства и расширения сотрудничества между Пенсильванией и Запорожьем.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США посетил завод в Пенсильвании, который производит артиллерийские снаряды для украинских военных, и объявил о планах увеличения производства. Об этом он сообщил в своем Telegram, пишет УНН.

"Скрентон, Пенсильвания. Завод, производящий артиллерийские снаряды. 155-й калибр. Сейчас - для наших воинов, которые защищают не только наше государство, не только Украину. Завод будет увеличивать производство", - написал Зеленский. 

Он сообщил, что начал свой визит в США с выражения благодарности работникам завода и договоренностей о расширении сотрудничества между Пенсильванией и Запорожьем.

"Именно на таких предприятиях чувствуется, что демократический мир действительно может победить. Благодаря именно таким людям в Украине, в Америке, во всех странах-партнерах, которые работают ради того, чтобы жизнь была защищена", - добавил Президент.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующие несколько месяцев будут решающими в войне против россии, поскольку у Украины не так уж и много времени. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика
pensilvaniyaПенсильвания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
zaporozheЗапорожье