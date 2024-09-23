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Наступні кілька місяців будуть вирішальними у цій війні - Зеленський

Наступні кілька місяців будуть вирішальними у цій війні - Зеленський

Київ • УНН

 • 127245 перегляди

Президент України заявив, що у війні з Росією залишилось мало часу. Зеленський представить план перемоги Америці та союзникам, закликаючи до швидких дій заради свободи.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступні кілька місяців будуть вирішальними у війні проти росії, оскільки Україна має не так уже й багато часу. Про це Зеленський заявив на церемонії нагородження премією Американської академії досягнень, передає УНН.

Деталі

У нас не так багато часу. Наступні кілька місяців будуть вирішальними. У цій війні – війні росії проти України й усіх вас, тому що це війна росії проти самої свободи, – у нас мало часу, щоб визначити, яким буде її результат. І ми повинні його визначити. Не росія, не їхні криваві союзники

- сказав Зеленський.

Президент закликав до швидких дій, аби не втратити наступні кілька місяців у війні.

Ми маємо бути швидшими. Нам потрібно не втратити наступні кілька місяців у війні, щоб не втратити наступні десятиліття. Україна має план перемоги. І я представлю цей план Америці: президенту Байдену, Конгресу, обом кандидатам у президенти – Камалі Гарріс і Дональду Трампу – і всім нашим союзникам у світі. І я вважаю, що це має бути нашим спільним досягненням – перемога заради свободи, без жодних компромісів коштом свободи. Просто зараз ми всі маємо силу сформувати світ, у якому житимуть наші діти та їхні діти

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський отримав нагороду The Golden Plate Award від Американської академії досягнень. Він підкреслив важливість свободи та необхідність перемоги у боротьбі за краще майбутнє.

Павло Башинський

Павло Башинський

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