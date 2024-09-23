Следующие несколько месяцев будут решающими в этой войне - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующие несколько месяцев будут решающими в войне против России, поскольку Украина имеет не так уж и много времени. Об этом Зеленский заявил на церемонии награждения премией Американской академии достижений, передает УНН.

Детали

У нас не так много времени. Следующие несколько месяцев будут решающими. В этой войне - войне России против Украины и всех вас, потому что это война России против самой свободы, - у нас мало времени, чтобы определить, каким будет ее результат. И мы должны его определить. Не россия, не их кровавые союзники - сказал Зеленский.

Президент призвал к быстрым действиям, чтобы не потерять следующие несколько месяцев в войне.

Мы должны быть быстрее. Нам нужно не потерять следующие несколько месяцев в войне, чтобы не потерять следующие десятилетия. Украина имеет план победы. И я представлю этот план Америке: президенту Байдену, Конгрессу, обоим кандидатам в президенты - Камале Харрис и Дональду Трампу - и всем нашим союзникам в мире. И я считаю, что это должно быть нашим общим достижением - победа ради свободы, без всяких компромиссов за счет свободы. Просто сейчас мы все имеем силу сформировать мир, в котором будут жить наши дети и их дети - добавил Зеленский.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский получил награду The Golden Plate Award от Американской академии достижений. Он подчеркнул важность свободы и необходимость победы в борьбе за лучшее будущее.