Зеленський отримав нагороду Golden Plate Award
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський отримав нагороду The Golden Plate Award від Американської академії досягнень. Він підкреслив важливість свободи та необхідність перемоги у боротьбі за краще майбутнє.
Президент України Володимир Зеленський отримав нагороду Американської академії досягнень – The Golden Plate Award, оприлюднивши у соцмережах у понеділок відео з церемонії нагородження, пише УНН.
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"Нагорода Американської академії досягнень – The Golden Plate Award. Упродовж 60 років нею відзначають за внесок у розвиток людства. За винахідливість, яка може бути реалізована лише в умовах свободи. Сьогоднішній світ не дозволяє нам програти жодної битви, коли на одному боці – свобода, а на іншому – усе те, чого ми ніколи не побажали б своїм дітям. Нам усім потрібна перемога. І ми всі знаємо чому", - вказав Зеленський.
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