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Зеленський отримав нагороду Golden Plate Award

Київ • УНН

 • 13888 перегляди

Президент України Володимир Зеленський отримав нагороду The Golden Plate Award від Американської академії досягнень. Він підкреслив важливість свободи та необхідність перемоги у боротьбі за краще майбутнє.

Президент України Володимир Зеленський отримав нагороду Американської академії досягнень – The Golden Plate Award, оприлюднивши у соцмережах у понеділок відео з церемонії нагородження, пише УНН.

Деталі

"Нагорода Американської академії досягнень – The Golden Plate Award. Упродовж 60 років нею відзначають за внесок у розвиток людства. За винахідливість, яка може бути реалізована лише в умовах свободи. Сьогоднішній світ не дозволяє нам програти жодної битви, коли на одному боці – свобода, а на іншому – усе те, чого ми ніколи не побажали б своїм дітям. Нам усім потрібна перемога. І ми всі знаємо чому", - вказав Зеленський.

Зеленський повідомив про перші зустрічі у США: домовлявся про активнішу співпрацю23.09.24, 09:48 • 15194 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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