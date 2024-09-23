Зеленский получил награду Golden Plate Award

Президент Украины Владимир Зеленский получил награду Американской академии достижений - The Golden Plate Award, обнародовав в соцсетях в понедельник видео с церемонии награждения, пишет УНН.

Детали

"Награда Американской академии достижений - The Golden Plate Award. На протяжении 60 лет ею отмечают за вклад в развитие человечества. За изобретательность, которая может быть реализована только в условиях свободы. Сегодняшний мир не позволяет нам проиграть ни одной битвы, когда на одной стороне - свобода, а на другой - все то, чего мы никогда не пожелали бы своим детям. Нам всем нужна победа. И мы все знаем почему", - указал Зеленский.

Зеленский сообщил о первых встречах в США: договаривался о более активном сотрудничестве