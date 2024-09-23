Зеленский сообщил о первых встречах в США: договаривался о более активном сотрудничестве

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с губернатором, сенатором и конгрессменом штата Пенсильвания в США, договариваясь о более активном сотрудничестве, пишет УНН.

Встретился с губернатором штата Пенсильвания Джошем Шапиро, сенатором от этого штата Бобом Кейси и конгрессменом Мэттом Картрайтом. Благодарен за всю поддержку. Договорились работать еще активнее, чтобы наша общая сила - Украины и Америки - увеличивалась. И отдельно хочу поблагодарить всех, кто приветствовал нас в Скрентоне с сине-желтыми цветами нашего флага - написал Зеленский в соцсетях.

Зеленский начал визит в США с посещения армейского боеприпасного завода