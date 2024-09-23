Зеленський повідомив про перші зустрічі у США: домовлявся про активнішу співпрацю

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів зустріч з губернатором, сенатором та конгресменом штату Пенсильванія у США, домовившись про активнішу співпрацю, пише УНН.

Зустрівся з губернатором штату Пенсильванія Джошем Шапіро, сенатором від цього штату Бобом Кейсі та конгресменом Меттом Картрайтом. Вдячний за всю підтримку. Домовилися працювати ще активніше, щоб наша спільна сила – України та Америки – збільшувалася. І окремо хочу подякувати всім, хто вітав нас у Скрентоні із синьо-жовтими кольорами нашого прапора