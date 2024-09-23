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Зеленський розпочав візит до США з відвідин армійського боєприпасного заводу

Зеленський розпочав візит до США з відвідин армійського боєприпасного заводу

Київ • УНН

 • 60381 перегляди

Президент України розпочав візит до США з відвідин Скрентонського армійського боєприпасного заводу. Зеленський ознайомився з виробництвом снарядів та обговорив подальшу підтримку України.

Президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Сполучених Штатів Америки з відвідання Скрентонського армійського боєприпасного заводу, де виробляють складові частини артилерійських і мінометних снарядів.  Про це повідомляє сайт Офісу Президента, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що потужності заводуповністю завантажені під потреби України, зокрема для виготовлення снарядів калібру 155 мм, яке впродовж року суттєво збільшили. 

Глава держави ознайомився із циклом виробництва та поспілкувався з керівництвом і працівниками підприємства. 

Під час зустрічі Президент розповів про ситуацію на полі бою та наголосив на потребах України в безперебійному і своєчасному постачанні оголошених пакетів оборонної підтримки.

Для нас честь розпочати візит у Сполучені Штати Америки саме зі Скрентона, із цього заводу, з Пенсильванії. Ми дуже раді мати таких партнерів. Звичайно, ми розуміємо, що США допомагали нам із самого початку повномасштабного вторгнення. І ми розраховуємо на подальшу підтримку. Дякую Президенту Байдену, Конгресу США та всім працівникам таких заводів,

- підкреслив Володимир Зеленський.

Серед головних тем обговорення – важливість початку спільного виробництва озброєння на території України, а також можливість американських інвестицій в український ОПК. 

Президент також відзначив те, що на цьому й інших американських заводах уже в кілька разів наростили виробництво та збільшуватимуть потужності й надалі. 

Тут працює 400 людей. Я дуже хотів приїхати сюди й подякувати вам. 400 людей урятували мільйони українців. Від себе й від усіх наших людей дуже дякую. Ви допомогли нам вистояти проти путінської навали,

казав Глава держави, звертаючись до працівників заводу.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський прибув до США для участі в заходах Генасамблеї ООН. Він заявив, що головне завдання - зміцнення України та захист її народу.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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