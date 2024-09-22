Зеленський прибув до США для участі в заходах Генасамблеї ООН

22 вересня Президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів для участі в заходах Генеральної Асамблеї ООН. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.

Прибули до Сполучених Штатів Америки. Головне завдання – зміцнення України, захисту всіх наших людей. Цю війну можна завершити справедливим миром тільки на основі глобальної роботи. Кожен, хто цінує життя, може допомогти. І найбільш дієва допомога – це рішучість. План перемоги України буде на столі в усіх наших союзників,