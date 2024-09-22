Зеленский прибыл в США для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН

22 сентября Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Прибыли в Соединенные Штаты Америки. Главная задача - укрепление Украины, защиты всех наших людей. Эту войну можно завершить справедливым миром только на основе глобальной работы. Каждый, кто ценит жизнь, может помочь. И наиболее действенная помощь - это решимость. План победы Украины будет на столе у всех наших союзников, - написал Зеленский.

Напомним

Президент Зеленский заявил, что осенью определяется дальнейший ход войны. Он анонсировал важные встречи с лидерами стран и международных организаций для консолидации мира и достижения справедливого мира.