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Саме цієї осені вирішується, що буде далі в цій війні - Зеленський

Київ • УНН

 • 32288 перегляди

Президент Зеленський заявив, що восени визначається подальший хід війни. Він анонсував важливі зустрічі з лідерами країн та міжнародних організацій для консолідації світу та досягнення справедливого миру.

Володимир Зеленський заявив, що "саме цієї осені вирішується, що буде далі" в російсько-українській війні. Про це президент сказав у вечірньому відеозверненні, пише УНН.

"Саме цієї осені вирішується, що буде далі в цій війні. Разом із партнерами можемо посилити наші позиції, як потрібно для нашої перемоги, спільної перемоги, – для дійсно справедливого миру. Саме зараз визначається, що буде спадщиною чинного покоління державних лідерів – тих, хто у найвищих кабінетах.

Найближчими днями будуть зустрічі з лідерами країн Глобального Півдня, "сімки", Європи, із керівниками міжнародних організацій – із багатьма, хто допомагає консолідувати світ. Дуже вагомі зустрічі з представниками Сполучених Штатів. Справжній мир і справжня перемога України та міжнародного права – ось що нам потрібно", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Президент України привітав ухвалення в ООН "Пакту заради майбутнього", який передбачає реформу організації. Зеленський наголосив на важливості завершення війни в Європі та готовності України працювати з відповідальними країнами.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаПолітика
orhanizatsiia-obiednanykh-natsiiОрганізація Об'єднаних Націй
yevropaЄвропа
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

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