Именно этой осенью решается, что будет дальше в этой войне - Зеленский

ukenru
Эксклюзив
Время внутренней работы и переосмысления: гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 – 29 сентября
  •  60859 просмотра

Время внутренней работы и переосмысления: гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 – 29 сентября

Эксклюзив
Благотворительный забег, чествование памяти павших героев: как в Броварах отметили День города, который пытались испортить россияне (видео)
21 сентября 2024, 14:43  •  126180 просмотра

Благотворительный забег, чествование памяти павших героев: как в Броварах отметили День города, который пытались испортить россияне (видео)

Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные
20 сентября 2024, 18:06  •  173518 просмотра

Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

Эксклюзив
Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется
20 сентября 2024, 15:18  •  169770 просмотра

Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется

Эксклюзив
Демограф: доступ к транзакционной информации банков позволил бы точнее оценить количество населения Украины
20 сентября 2024, 12:47  •  166903 просмотра

Демограф: доступ к транзакционной информации банков позволил бы точнее оценить количество населения Украины

Эксклюзив
АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат
20 сентября 2024, 11:08  •  148486 просмотра

АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат

Эксклюзив
Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья
20 сентября 2024, 07:38  •  127946 просмотра

Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру
20 сентября 2024, 06:50  •  174269 просмотра

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года
20 сентября 2024, 06:39  •  116750 просмотра

Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года

Эксклюзив
АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы
19 сентября 2024, 12:40  •  142815 просмотра

АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Огромная воронка и пожар: на космодроме в рф провалили испытания ракеты «Сармат»

Огромная воронка и пожар: на космодроме в рф провалили испытания ракеты «Сармат»

  •  56577 просмотра
Украина против россии: в понедельник в Гааге начнется слушание по существу дела о нарушении рф суверенных прав Украины в Черном и Азовском морях

Украина против россии: в понедельник в Гааге начнется слушание по существу дела о нарушении рф суверенных прав Украины в Черном и Азовском морях

  •  42848 просмотра
Президент подписал закон о восстановлении среднесрочного планирования местных бюджетов

Президент подписал закон о восстановлении среднесрочного планирования местных бюджетов

  •  50773 просмотра
"АТЕШ" раскрыл местоположение базы снабжения ВС рф в оккупированном Симферополе

"АТЕШ" раскрыл местоположение базы снабжения ВС рф в оккупированном Симферополе

  •  20471 просмотра
В оккупированном Крыму прогремели взрывы вблизи Джанкоя: в районе аэродрома заметили столбы дыма

В оккупированном Крыму прогремели взрывы вблизи Джанкоя: в районе аэродрома заметили столбы дыма

  •  30774 просмотра
публикации
Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

20 сентября 2024, 10:43  •  154681 просмотра
Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

20 сентября 2024, 10:13  •  152826 просмотра
Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

20 сентября 2024, 10:08  •  152890 просмотра
Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

20 сентября 2024, 07:24  •  158058 просмотра
Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

20 сентября 2024, 06:50  •  174269 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

  •  10807 просмотра
22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

  •  100704 просмотра
Международный день мира, День нулевых выбросов, День мини-гольфа. Что еще можно отметить 21 сентября

Международный день мира, День нулевых выбросов, День мини-гольфа. Что еще можно отметить 21 сентября

21 сентября 2024, 03:03  •  103296 просмотра
Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

20 сентября 2024, 18:06  •  173518 просмотра
Олимпийская чемпионка Ольга Харлан снялась для обложки Playboy Ukraine

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан снялась для обложки Playboy Ukraine

20 сентября 2024, 17:58  •  105031 просмотра
Актуальное
Именно этой осенью решается, что будет дальше в этой войне - Зеленский

Именно этой осенью решается, что будет дальше в этой войне - Зеленский

Киев  •  УНН

22 сентября 2024, 19:39  •  5054 просмотра

Read in English

Президент Зеленский заявил, что осенью определяется дальнейший ход войны. Он анонсировал важные встречи с лидерами стран и международных организаций для консолидации мира и достижения справедливого мира.

Владимир Зеленский заявил, что "именно этой осенью решается, что будет дальше" в российско-украинской войне. Об этом президент сказал в вечернем видеообращении, пишет УНН.

"Именно этой осенью решается, что будет дальше в этой войне. Вместе с партнерами можем усилить наши позиции, как нужно для нашей победы, общей победы, - для действительно справедливого мира. Именно сейчас определяется, что будет наследием действующего поколения государственных лидеров - тех, кто в самых высоких кабинетах.

В ближайшие дни будут встречи с лидерами стран Глобального Юга, "семерки", Европы, с руководителями международных организаций - со многими, кто помогает консолидировать мир. Очень весомые встречи с представителями Соединенных Штатов. Настоящий мир и настоящая победа Украины и международного права - вот что нам нужно", - отметил Зеленский.

Напомним

Президент Украины приветствовал принятие в ООН "Пакта ради будущего", который предусматривает реформу организации. Зеленский подчеркнул важность завершения войны в Европе и готовность Украины работать с ответственными странами.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
yevropaЕвропа
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина