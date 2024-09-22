Именно этой осенью решается, что будет дальше в этой войне - Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что "именно этой осенью решается, что будет дальше" в российско-украинской войне. Об этом президент сказал в вечернем видеообращении, пишет УНН.

"Именно этой осенью решается, что будет дальше в этой войне. Вместе с партнерами можем усилить наши позиции, как нужно для нашей победы, общей победы, - для действительно справедливого мира. Именно сейчас определяется, что будет наследием действующего поколения государственных лидеров - тех, кто в самых высоких кабинетах.

В ближайшие дни будут встречи с лидерами стран Глобального Юга, "семерки", Европы, с руководителями международных организаций - со многими, кто помогает консолидировать мир. Очень весомые встречи с представителями Соединенных Штатов. Настоящий мир и настоящая победа Украины и международного права - вот что нам нужно", - отметил Зеленский.

Напомним

Президент Украины приветствовал принятие в ООН "Пакта ради будущего", который предусматривает реформу организации. Зеленский подчеркнул важность завершения войны в Европе и готовность Украины работать с ответственными странами.