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"Світ потребує лідерства та рішучості": Зеленський відреагував на рішення саміту щодо реформи ООН

Київ • УНН

 • 30731 перегляди

Президент України привітав ухвалення в ООН "Пакту заради майбутнього", який передбачає реформу організації. Зеленський наголосив на важливості завершення війни в Європі та готовності України працювати з відповідальними країнами.

Президент України Володимир Зеленський заявив,  Україна підтримує рішення світової спільноти щодо Пакту заради майбутнього, який зокрема передбачає реформу Організації Об'єднаних Націй. Про це глава держави написав в X, передає УНН.

Деталі

Вітаю ухвалення в ООН Пакту заради майбутнього. Попри всі перешкоди, зокрема спроби Росії зірвати його прийняття, світ зумів об'єднатися навколо бачення справедливого та безпечного майбутнього

- відзначив президент. 

За його словами, майбутнє можливе лише за умови завершення найбільшої війни у Європі з часів Другої світової відповідно до Формули миру, яка ґрунтується на цілях і принципах Статуту ООН, а також об'єктивній потребі в глобальній безпеці.

Світ потребує лідерства та рішучості. Україна готова працювати з усіма відповідальними країнами на цьому шляху

- підкреслив Зеленський. 

Нагадаємо

На Саміті майбутнього в Нью-Йорку 143 країни ООН затвердили "Пакт майбутнього". Документ містить наміри щодо розв'язання глобальних проблем та реформування ООН, попри спроби Росії внести поправки.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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