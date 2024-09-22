"Світ потребує лідерства та рішучості": Зеленський відреагував на рішення саміту щодо реформи ООН
Київ • УНН
Президент України привітав ухвалення в ООН "Пакту заради майбутнього", який передбачає реформу організації. Зеленський наголосив на важливості завершення війни в Європі та готовності України працювати з відповідальними країнами.
Президент України Володимир Зеленський заявив, Україна підтримує рішення світової спільноти щодо Пакту заради майбутнього, який зокрема передбачає реформу Організації Об'єднаних Націй. Про це глава держави написав в X, передає УНН.
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Вітаю ухвалення в ООН Пакту заради майбутнього. Попри всі перешкоди, зокрема спроби Росії зірвати його прийняття, світ зумів об'єднатися навколо бачення справедливого та безпечного майбутнього
За його словами, майбутнє можливе лише за умови завершення найбільшої війни у Європі з часів Другої світової відповідно до Формули миру, яка ґрунтується на цілях і принципах Статуту ООН, а також об'єктивній потребі в глобальній безпеці.
Світ потребує лідерства та рішучості. Україна готова працювати з усіма відповідальними країнами на цьому шляху
Нагадаємо
На Саміті майбутнього в Нью-Йорку 143 країни ООН затвердили "Пакт майбутнього". Документ містить наміри щодо розв'язання глобальних проблем та реформування ООН, попри спроби Росії внести поправки.