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Попри заперечення росії: на саміті у Нью-Йорку ухвалили план реформи ООН

Київ • УНН

 • 23595 перегляди

На Саміті майбутнього в Нью-Йорку 143 країни ООН затвердили "Пакт майбутнього". Документ містить наміри щодо вирішення глобальних проблем та реформування ООН, попри спроби Росії внести поправки.

В неділю, 22  вересня,  143 країни ООН на Саміті майбутнього в Нью-Йорку затвердили розроблений під керівництвом Німеччини план реформ Організації об'єднаних націй. Про це пише УНН з посиланням на ООН.

Деталі

Йдеться про головний документ Саміту майбутнього - "Пакт майбутнього".

Документ містить перелік намірів країн щодо розв’язання глобальних проблем – від воєнних конфліктів і зміни клімату до штучного інтелекту й реформування ООН і глобальних інституцій.

Весь пакт викладений на 42 сторінках і поділений на розділи: "Сталий розвиток та фінансування розвитку", "Міжнародний мир і безпека", "Наука, технології, інновації та цифрове співробітництво", "Молодь та майбутні покоління".

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Зокрема, у розділі про мир і безпеку зазначається: "Лихо війни набуває нових і небезпечніших форм. Сьогодні ми ближче до ядерної конфронтації, ніж будь-коли від часу закінчення Холодної війни".

Країни зобов’язуються діяти "колективно для підтримки й відновлення міжнародного миру і безпеки на суші, морі, в космосі, у кіберпросторі та в інших нових сферах, для ефективнішої протидії взаємопов'язаним глобальним загрозам і виконання обіцянок, що містяться в Статуті ООН".

Доповнення

Зазначається, що росія намагалась внести свої поправки, погрожуючи відмовою підтримати консенсусний документ. Зокрема, заступник міністра закордонних справ рф Сергій Вершинін виніс на голосування поправку, яка б передбачала "принцип невтручання", що нібито важливо для країн Глобального півдня, аби "колективний Захід" не нав’язував їм свою волю.

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російський дипломат назвав проєкт "лицемірним" і розкритикував генерального секретаря Антоніу Гутерреша за те, що в проєкті нібито не враховано всі пропозиції.

А втім, поправки росії були відхилені 143 голосами. Відтак президент Генасамблеї Філемон Янг оголосив Пакт ухваленим і підписав його.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі у роботі 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, до складу увійшли 10 високопосадовців, включаючи міністра закордонних справ Андрія Сибігу як главу делегації.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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