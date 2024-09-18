Президент Фінляндії закликає до реформи Радбезу ООН і виключення звідти росії

Президент Фінляндії Александр Стубб закликав до розширення Ради Безпеки ООН, скасування права вето однієї держави і призупинення членства будь-якого члена, який бере участь у "незаконній війні", такій як вторгнення росії в Україну. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Стубб заявив, що закликатиме до реформ на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку, яка пройде наступного тижня і обговорить склад Ради Безпеки всесвітньої організації.

Радбез ООН складається з п'яти постійних і 10 ротаційних держав-членів. Президент Фінляндії пропонує розширити кількість постійних членів із п'яти до десяти, додавши ще одного від Латинської Америки, двох від Африки і двох від Азії.

"Жодна держава не повинна мати право вето в Раді Безпеки ООН", - сказав він.

Як зазначає Reuters, США, одна з п'яти країн, що володіють правом вето, а також росія, Китай, Франція і Велика Британія виступили за два постійних місця для Африки.

Стубб заявив, що будь-який член, який бере участь у незаконній війні, "як росія зараз в Україні", має бути виключений.

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Він визнав, що його пропозиції Раді Безпеки "виходять за рамки того, що зазвичай говорять малі держави-члени", але додав, що великі країни в іншому разі не стали б пропонувати послабити свій вплив.

"Так що вони говорять, але не ходять", - сказав він, додавши, що сподівається, що інші допоможуть реалізувати цей план до 80-річчя ООН наступного року.

Як зазначає Reuters, будь-які зміни у складі Ради Безпеки мають бути схвалені двома третинами голосів Генеральної Асамблеї, включно з п'ятьма країнами, що володіють правом вето.

Стубб також закликав підтримати Президента України Володимира Зеленського, який наступного тижня має виступити перед асамблеєю ООН зі своїм "планом перемоги".

"Він повідомив нам, що 90 % вже є, а ті 10 %, які він представить, потрібні йому для перемоги в цій війні", - сказав Президент Фінляндії.

Він закликав західні країни зняти обмеження на використання подарованої зброї, через які Україна "має одну руку, зв'язану за спиною".

"Ми повинні відпустити цю руку і дозволити Україні робити те, що робить з нею росія", - сказав він.

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