Президент Финляндии Александр Стубб призвал к расширению Совета Безопасности ООН, отмене права вето одного государства и приостановлению членства любого члена, который участвует в "незаконной войне", такой как вторжение россии в Украину. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Стубб заявил, что будет призывать к реформам на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, которая пройдет на следующей неделе и обсудит состав Совета Безопасности всемирной организации.

Совбез ООН состоит из пяти постоянных и 10 ротационных государств-членов. Президент Финляндии предлагает расширить количество постоянных членов с пяти до десяти, добавив еще одного от Латинской Америки, двух от Африки и двух от Азии.

"Ни одно государство не должно иметь право вето в Совете Безопасности ООН", - сказал он.

Как отмечает Reuters, США, одна из пяти стран, обладающих правом вето, а также россия, Китай, Франция и Великобритания выступили за два постоянных места для Африки.

Стубб заявил, что любой член, который участвует в незаконной войне, "как россия сейчас в Украине", должен быть исключен.

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Он признал, что его предложения Совету Безопасности "выходят за рамки того, что обычно говорят малые государства-члены", но добавил, что крупные страны в противном случае не стали бы предлагать ослабить свое влияние.

"Так что они говорят, но не ходят", - сказал он, добавив, что надеется, что другие помогут реализовать этот план к 80-летию ООН в следующем году.

Как отмечает Reuters, любые изменения в составе Совета Безопасности должны быть одобрены двумя третями голосов Генеральной Ассамблеи, включая пять стран, обладающих правом вето.

Стубб также призвал поддержать Президента Украины Владимира Зеленского, который на следующей неделе должен выступить перед ассамблеей ООН со своим "планом победы".

"Он сообщил нам, что 90 % уже есть, а те 10 %, которые он представит, нужны ему для победы в этой войне", - сказал Президент Финляндии.

Он призвал западные страны снять ограничения на использование подаренного оружия, из-за которых Украина "имеет одну руку, связанную за спиной".

"Мы должны отпустить эту руку и позволить Украине делать то, что делает с ней россия", - сказал он.

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