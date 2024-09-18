Госдепартамент США ознакомился с планом победы Украины, презентованным Президентом Владимиром Зеленским во время поездки в Киев на прошлой неделе. В ведомстве поддержали мнение постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, которая заявила, что "эти стратегия и план могут сработать". Об этом во вторник заявил официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Комментируя заявление постпреда США при ООН относительно плана победы Украины, Миллер сказал:

"Нам были представлены элементы этого плана, когда мы находились в Киеве на прошлой неделе, и да, мы разделяем оценку посла Томас-Гринфилд. Как сказал президент (Украины Владимир-ред.) Зеленский, он с нетерпением ждет возможности детально представить этот план президенту (Джо Байдену) в ближайшие дни и недели, и я думаю, что мы дождемся этой встречи, прежде чем делать какие-то дальнейшие выводы".

Отвечая на просьбу прокомментировать слова госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Ламми, которые сказали сегодня, что обсуждение по вопросу использования Украиной американских и британских ракет дальнего действия для атак вглубь российской территории продолжатся на следующей неделе, во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН,

Относительно возможного обсуждения вопроса использования Украиной американских и британских ракет дальнего действия для атак вглубь рф на следующей неделе, во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН, Миллер указал, что Вашингтон всегда придерживался выверенного подхода, "когда дело касалось предоставления Украине необходимой тактической помощи, предоставления тех возможностей, которые нужны ей...".

"Госсекретарь (Блинкен) говорил..., что мы должны быть осмотрительными и осторожными, и всегда убеждаться в существовании стратегических обоснований при предоставлении каждого вида помощи (Украине), и мы продолжаем (это делать)", - заявил Миллер.

По его словам, существует множество различных возможностей, которые, будучи использованы вместе, могут помочь Украине выиграть эту войну, и именно это США продолжают предоставлять Киеву. "Мы продолжим оценивать, есть ли дополнительные возможности, тактики, методы, которые мы должны им предоставить. И когда мы решим, что это и в их интересах, и в интересах Соединенных Штатов, мы это сделаем", - заявил Миллер. Также добавил, что США по-прежнему уверены в победе Украины.

"Мы ожидаем, что украинцы победят, продолжая предоставлять им миллиарды долларов в виде помощи по безопасности, которую мы предоставляем им с самого начала этого конфликта, той самой помощи, которая, наряду с мужеством украинских бойцов, позволила им вернуть большую часть территории, которую они потеряли в первые дни войны с россией, те возможности, которые помогли им выиграть битвы за Киев, Харьков и Херсон, и которые помогли им оттеснить россию от Черного моря. Это та политика, которая доказала свою успешность и которую мы продолжим проводить", - резюмировал Миллер.

Напомним

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США изучили план Зеленского по окончанию войны в Украине и считают его действенным.

План победы Украины, который Президент Владимир Зеленский собирается представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один послевоенный. Речь о безопасности, геополитическом месте Украины, сильной военной поддержке, экономической поддержке.