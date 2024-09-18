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В Держдепі поділяють думку посла США про ООН щодо дієвості плану перемоги України

В Держдепі поділяють думку посла США про ООН щодо дієвості плану перемоги України

Київ • УНН

 • 45576 перегляди

Держдепартамент США ознайомився з планом перемоги України, презентованим Зеленським, і вважає його дієвим. США продовжать надавати Україні необхідну допомогу та впевнені в її перемозі.

Держдепартамент США ознайомився з планом перемоги України, презентованим Президентом Володимиром Зеленським під час поїздки до Києва минулого тижня. У відомстві підтримали думку постпреда США при ООН Лінди Томас-Грінфілд, яка заявила, що "ці стратегія і план можуть спрацювати". Про це у вівторок заявив офіційний представник Держдепартаменту Метт Міллер, передає УНН із посиланням на DW.

Деталі

Коментуючи заяву постпреда США при ООН щодо плану перемоги України, Міллер сказав:

"Нам були представлені елементи цього плану, коли ми перебували в Києві минулого тижня, і так, ми поділяємо оцінку посла Томас-Грінфілд. Як сказав президент (України Володимир-ред.) Зеленський, він із нетерпінням чекає на можливість детально представити цей план президенту (Джо Байдену) найближчими днями і тижнями, і я думаю, що ми дочекаємося цієї зустрічі, перш ніж робити якісь подальші висновки".

Відповідаючи на прохання прокоментувати слова держсекретаря Ентоні Блінкена і глави МЗС Великої Британії Девіда Ламмі, які сказали сьогодні, що обговорення з питання використання Україною американських і британських ракет дальньої дії для атак углиб російської території продовжаться наступного тижня, під час засідання Генеральної Асамблеї ООН,

Щодо можливого обговорення питання використання Україною американських і британських ракет дальньої дії для атак углиб рф наступного тижня, під час засідання Генеральної Асамблеї ООН, Міллер вказав, що Вашингтон завжди дотримувався вивіреного підходу, "коли справа стосувалася надання Україні необхідної тактичної допомоги, надання тих можливостей, які потрібні їй...".

"Держсекретар (Блінкен) говорив..., що ми маємо бути обачними й обережними, і завжди переконуватися в існуванні стратегічних обґрунтувань під час надання кожного виду допомоги (Україні), і ми продовжуємо (це робити)", - заявив Міллер.

За його словами, існує безліч різних можливостей, які, будучи використані разом, можуть допомогти Україні виграти цю війну, і саме це США продовжують надавати Києву. "Ми продовжимо оцінювати, чи є додаткові можливості, тактики, методи, які ми повинні їм надати. І коли ми вирішимо, що це і в їхніх інтересах, і в інтересах Сполучених Штатів, ми це зробимо", - заявив Міллер. Також додав, що США, як і раніше, впевнені в перемозі України.

Ми очікуємо, що українці переможуть, продовжуючи надавати їм мільярди доларів у вигляді безпекової допомоги, яку ми надаємо їм від самого початку цього конфлікту, тієї самої допомоги, яка, поряд із мужністю українських бійців, дала їм змогу повернути більшу частину території, яку вони втратили в перші дні війни з росією, ті можливості, які допомогли їм виграти битви за Київ, Харків і Херсон, і які допомогли їм відтіснити росію від Чорного моря. Це та політика, яка довела свою успішність і яку ми продовжимо проводити

- резюмував Міллер.

Нагадаємо

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що США вивчили план Зеленського щодо закінчення війни в Україні і вважають його дієвим.

План перемоги України, який Президент Володимир Зеленський збирається представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основних пункти і один післявоєнний. Мова про безпеку, геополітичне місце України, сильну військову підтримку, економічну підтримку.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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