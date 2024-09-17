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Вашингтон вже ознайомився з планом Зеленського щодо закінчення війни - посол США про ООН

Вашингтон вже ознайомився з планом Зеленського щодо закінчення війни - посол США про ООН

Київ • УНН

 • 35602 перегляди

США вивчили план Зеленського щодо закінчення війни в Україні і вважають його дієвим. План містить 4 основні пункти та один післявоєнний, включаючи безпеку та геополітичне місце України.

У США вже ознайомилися з планом Президента України Володимира Зеленського щодо закінчення війни. Про це заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, яку цитує Голос Америки, передає УНН.

Деталі

Ми бачили мирний план президента Зеленського. Ми вважаємо, що він викладає стратегію та план, які можуть працювати. І нам потрібно побачити, як ми можемо сприяти цьому, спілкуючись з усіма главами держав, які будуть тут, у Нью-Йорку. Отже, знову ж таки, ми сподіваємось досягти певного прогресу. Ось для чого ми тут

- сказала Томас-Грінфілд.

Вона зазначила, що США ніколи не втрачали надії знайти шлях до миру і це те, над чим президент США Джо Байден "старанно працював" протягом останнього року щодо ситуації в Газі та понад два роки, маючи справу з ситуацією в Україні.

Тому, сподіваюся, ми зможемо досягти певного прогресу в цьому

- додала Томас-Грінфілд.

Нагадаємо

План перемоги України, який Президент Володимир Зеленський збирається представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основних пункти і один післявоєнний. Мова про безпеку, геополітичне місце України, сильну військову підтримку, економічну підтримку.

Павло Башинський

Павло Башинський

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holos-amerykyГолос Америки
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