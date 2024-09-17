Вашингтон вже ознайомився з планом Зеленського щодо закінчення війни - посол США про ООН

У США вже ознайомилися з планом Президента України Володимира Зеленського щодо закінчення війни. Про це заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, яку цитує Голос Америки, передає УНН.

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Ми бачили мирний план президента Зеленського. Ми вважаємо, що він викладає стратегію та план, які можуть працювати. І нам потрібно побачити, як ми можемо сприяти цьому, спілкуючись з усіма главами держав, які будуть тут, у Нью-Йорку. Отже, знову ж таки, ми сподіваємось досягти певного прогресу. Ось для чого ми тут