В США уже ознакомились с планом Президента Украины Владимира Зеленского по окончанию войны. Об этом заявила постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд, которую цитирует Голос Америки, передает УНН.

Детали

Мы видели мирный план президента Зеленского. Мы считаем, что он излагает стратегию и план, которые могут работать. И нам нужно увидеть, как мы можем способствовать этому, общаясь со всеми главами государств, которые будут здесь, в Нью-Йорке. Итак, опять же, мы надеемся достичь определенного прогресса. Вот для чего мы здесь - сказала Томас Гринфилд.

Она отметила, что США никогда не теряли надежды найти путь к миру и это то, над чем президент США Джо Байден «усердно работал» в течение последнего года по ситуации в Газе и более двух лет, имея дело с ситуацией в Украине.

Поэтому, надеюсь, мы сможем достичь определенного прогресса в этом - добавила Томас-Гринфилд.

Напомним,

План победы Украины, который Президент Владимир Зеленский собирается представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один послевоенный. Речь о безопасности, геополитическом месте Украины, сильной военной поддержке, экономической поддержке.