Президент Украины утвердил состав делегации для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН. В состав вошли 10 высокопоставленных чиновников, включая министра иностранных дел Андрея Сибигу как главу делегации.
Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в работе 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в состав вошли 10 высокопоставленных чиновников, включая министра иностранных дел Андрея Сибигу как главу делегации, сообщается в президентском указе №99/2024-рп от 17 сентября, пишет УНН.
Детали
Указ предусматривает создание делегации Украины для участия в работе 79-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке в таком составе:
Указом предоставляется разрешение главе делегации привлекать в установленном порядке к ее работе советников, экспертов и технических работников.
Также утверждаются Директивы делегации Украины для участия в работе 79-й сессии Генассамблеи ООН (прилагаются, секретно).
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