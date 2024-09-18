Зеленський затвердив склад делегації України на Генасамблею ООН
Київ • УНН
Президент України затвердив склад делегації для участі у 79-й сесії Генасамблеї ООН. До складу увійшли 10 високопосадовців, включаючи міністра закордонних справ Андрія Сибігу як главу делегації.
Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі у роботі 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, до складу увійшли 10 високопосадовців, включаючи міністра закордонних справ Андрія Сибігу як главу делегації, повідомляється в президентському указі №99/2024-рп від 17 вересня, пише УНН.
Деталі
Указ передбачає утворення делегації України для участі у роботі 79-ї сесії ГА ООН у Нью-Йорку у такому складі:
- Андрій Сибіга - міністр закордонних справ України, глава делегації
- Сергій Кислиця - постійний представник України при ООН, заступник глави делегації
- Ігор Жовква - заступник керівника Офісу Президента України, член делегації
- Андрій Костін - Генеральний прокурор, член делегації (за згодою)
- Ірина Мудра - заступник керівника Офісу Президента України, член делегації
- Ольга Стефанішина - віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції України, член делегації
- Рефат Чубаров - голова Меджлісу кримськотатарського народу, член делегації (за згодою)
- Антон Кориневич - посол з особливих доручень МЗС України, заступник члена делегації
- Дмитро Лубінець - Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, заступник члена делегації (за згодою)
- Валентин Скуратовський - директор Департаменту міжнародних організацій МЗС України, заступник члена делегації.
Указом надається дозвіл главі делегації залучати в установленому порядку до її роботи радників, експертів і технічних працівників.
Також затверджуються Директиви делегації України для участі у роботі 79-ї сесії Генасамблеї ООН (додаються, таємно).
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