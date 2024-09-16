Зеленский выступит на Генассамблее ООН 25 сентября - СМИ

Общие дебаты на Генассамблее ООН начинаются 24 сентября и в тот же день там должен выступать президент США Джо Байден, а на следующий день - 25 сентября будет говорить президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Издание отмечает, что Президент Зеленский говорил, что планирует лично ознакомить западных партнеров и в частности президента Байдена, а также кандидатов на американских президентских выборах Дональда Трампа и Камалу Харрис с так называемым "планом победы".

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"Пакет победы, который я представлю президенту Соединенных Штатов, может проложить путь к надежному миру - к полной реализации Формулы мира", - сказал Зеленский.

Он отдельно подчеркивал необходимость "дальнобойности, достаточной для того, чтобы изменить ход войны и заставить россию искать мира".

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