Зеленский выступит на Генассамблее ООН 25 сентября - СМИ
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский выступит на Генассамблее ООН 25 сентября. Он планирует представить «план победы» и подчеркнуть необходимость дальнобойного оружия для изменения хода войны.
Общие дебаты на Генассамблее ООН начинаются 24 сентября и в тот же день там должен выступать президент США Джо Байден, а на следующий день - 25 сентября будет говорить президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Издание отмечает, что Президент Зеленский говорил, что планирует лично ознакомить западных партнеров и в частности президента Байдена, а также кандидатов на американских президентских выборах Дональда Трампа и Камалу Харрис с так называемым "планом победы".
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"Пакет победы, который я представлю президенту Соединенных Штатов, может проложить путь к надежному миру - к полной реализации Формулы мира", - сказал Зеленский.
Он отдельно подчеркивал необходимость "дальнобойности, достаточной для того, чтобы изменить ход войны и заставить россию искать мира".
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