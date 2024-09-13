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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский хочет представить мирный план Конгрессу США: "Некоторые шаги зависят он них"

Зеленский хочет представить мирный план Конгрессу США: "Некоторые шаги зависят он них"

Киев  •  УНН

13 сентября 2024, 14:30  •  20676 просмотра

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Президент Зеленский планирует представить свой мирный план не только Байдену, но и другим ключевым политическим фигурам США. Он считает это важным шагом, чтобы кандидаты на пост президента понимали потребности Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что планирует представить мирный план не только Президенту США Джо Байдену, но и другим ключевым политическим фигурам, в частности Камале Харрис, Дональду Трампу и Конгрессу США. Об этом он заявил во время участия в ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии, передает корреспондент УНН.

"Я уверен, что Байден поймет, также и Камалла Харрис будет, мы собираемся и с Дональдом Трампом этим поделиться. Я думаю, что план надо представить обоим кандидатам, а также поделиться с Конгрессом США, потому что некоторые шаги будут зависеть от них", - сказал Зеленский.

По его мнению, это очень нужный шаг, ведь они кандидаты на пост президента США должны понимать, в чем нуждается Украина.

Зеленський про "План перемоги України": я обов’язково буду його комунікувати з Гарріс та Трампом5 сентября 2024, 12:18 • 26774 просмотра

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему неизвестен мирный план канцлера Германии Олафа Шольца и он вообще не уверен, что он существует.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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