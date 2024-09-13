Зеленский хочет представить мирный план Конгрессу США: "Некоторые шаги зависят он них"

Президент Владимир Зеленский заявил, что планирует представить мирный план не только Президенту США Джо Байдену, но и другим ключевым политическим фигурам, в частности Камале Харрис, Дональду Трампу и Конгрессу США. Об этом он заявил во время участия в ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии, передает корреспондент УНН.

"Я уверен, что Байден поймет, также и Камалла Харрис будет, мы собираемся и с Дональдом Трампом этим поделиться. Я думаю, что план надо представить обоим кандидатам, а также поделиться с Конгрессом США, потому что некоторые шаги будут зависеть от них", - сказал Зеленский.

По его мнению, это очень нужный шаг, ведь они кандидаты на пост президента США должны понимать, в чем нуждается Украина.

Зеленський про "План перемоги України": я обов’язково буду його комунікувати з Гарріс та Трампом

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему неизвестен мирный план канцлера Германии Олафа Шольца и он вообще не уверен, что он существует.