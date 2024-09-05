Зеленский о "Плане победы Украины": я обязательно буду его коммуницировать с Харрис и Трампом

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Беларусь заявила о задержании агента японской разведки

Беларусь заявила о задержании агента японской разведки

  •  51033 просмотра
Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

  •  121439 просмотра
Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

  •  113660 просмотра
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

  •  118709 просмотра
Массированная атака рф на Киевщину: показали последствия

Массированная атака рф на Киевщину: показали последствия

  •  65179 просмотра
публикации
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

  •  118709 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

  •  116508 просмотра
Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

  •  113660 просмотра
Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации

Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации
Эксклюзив

  •  117662 просмотра
Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

  •  121439 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

4 сентября 2024, 09:42  •  109975 просмотра
4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

4 сентября 2024, 03:03  •  152588 просмотра
3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

3 сентября 2024, 03:03  •  143410 просмотра
Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

2 сентября 2024, 09:25  •  145178 просмотра
2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

2 сентября 2024, 03:03  •  145220 просмотра
Актуальное
Зеленский о "Плане победы Украины": я обязательно буду его коммуницировать с Харрис и Трампом

Зеленский о "Плане победы Украины": я обязательно буду его коммуницировать с Харрис и Трампом

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 12:18  •  17646 просмотра

Read in English

Президент Зеленский планирует представить «План победы Украины» кандидатам в президенты США Харрис и Трампу. Он хочет узнать их отношение к плану, который в значительной степени зависит от поддержки США.

Президент Владимир Зеленский заявил, что обязательно хочет прокоммуницировать "План победы Украины" с кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в интервью NBC News, передает корреспондент УНН.

Мне кажется, что политика Камалы Харрис не отличается от политики президента Байдена - это одна команда. Мы уважаем выбор американского народа и мы понимаем, что президентом может быть как Харрис так и Трамп. Поэтому я открыто сказал, что, например, "План победы" зависит в большинстве своем от поддержки США, от поддержки президента. Поэтому я сказал, что буду коммуницировать с действующим президентом, но я обязательно буду этот план коммуницировать с Камалой Харрис и Дональдом Трампом, потому что мы не знаем кто будет следующим президентом

- сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что хочет узнать об отношении потенциальных президентов США к этому плану.

Очень важно увидеть, а также услышать, каким образом мы прокоммуницируем этот план. Мы возможно его пришлем, или возможно мы будем встречаться нашими командами, пока это не известно. Но наши команды уже начали работать над этим, начали коммуникацию. Я должен узнать об отношении потенциальных президентов США к этому плану

- рассказал Зеленский.

Зеленський може поїхати до Нью-Йорка на Генасамблею ООН - Bloomberg31 июля 2023, 16:41 • 407441 просмотр

Дополнение

Ранее Зеленский сообщал, что он планирует в сентябре представить президенту США Джо Байдену "план победы Украины". Также он хочет его показать кандидатам Камале Харрис и Дональду Трампу.

Зеленский сообщал, что "План победы Украины" не зависит от россии. Он может быть реализован благодаря международным партнерам.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Эксклюзив
Есть обратная связь и поддержка - волонтер из Броваров о сотрудничестве с властями города
  •  41507 просмотра

Есть обратная связь и поддержка - волонтер из Броваров о сотрудничестве с властями города

Украинка Помазан завоевала золото Паралимпиады-2024 в толкании ядра
  •  76292 просмотра

Украинка Помазан завоевала золото Паралимпиады-2024 в толкании ядра

Эксклюзив
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
  •  116508 просмотра

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Эксклюзив
Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации
  •  117662 просмотра

Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации

Эксклюзив
Женщина-волонтер, которую поддерживают дети: почему дизайнер интерьеров из Киевской области из-за российской агрессии решила изменить свою жизнь
  •  85932 просмотра

Женщина-волонтер, которую поддерживают дети: почему дизайнер интерьеров из Киевской области из-за российской агрессии решила изменить свою жизнь

Эксклюзив
У Минкульта будет новое название - Кравчук
  •  105499 просмотра

У Минкульта будет новое название - Кравчук

МИД возглавит Сибига, Минстратпром - Сметанин, а Верещук и Камышин - уйдут в ОП: какие кадровые ротации согласовали Зеленский и "слуги народа"
  •  100696 просмотра

МИД возглавит Сибига, Минстратпром - Сметанин, а Верещук и Камышин - уйдут в ОП: какие кадровые ротации согласовали Зеленский и "слуги народа"

Стеценко получила серебро на Паралимпиаде-2024 в плавании
  •  98227 просмотра

Стеценко получила серебро на Паралимпиаде-2024 в плавании

Украинцы Денисенко и Веракса получили «золото» и «серебро» в плавании на Паралимпиаде-2024
  •  59514 просмотра

Украинцы Денисенко и Веракса получили «золото» и «серебро» в плавании на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
Кабинет министров без министров или перезагрузка? Кого планируют назначить вместо уволенных чиновников
  •  120445 просмотра

Кабинет министров без министров или перезагрузка? Кого планируют назначить вместо уволенных чиновников

Популярные

Массированная атака рф на Киевщину: показали последствия

Массированная атака рф на Киевщину: показали последствия

  •  65179 просмотра
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

  •  118709 просмотра
Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

  •  113660 просмотра
Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

  •  121439 просмотра
Беларусь заявила о задержании агента японской разведки

Беларусь заявила о задержании агента японской разведки

  •  51033 просмотра

Публикации

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

  •  118709 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

  •  116508 просмотра
Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

  •  113660 просмотра
Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации

Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации
Эксклюзив

  •  117662 просмотра
Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

  •  121439 просмотра

Война

В оккупированном Крыму фсб обыскивает дома крымских татар, чьи родственники воюют в ВСУ - соцсети

В оккупированном Крыму фсб обыскивает дома крымских татар, чьи родственники воюют в ВСУ - соцсети

  •  1499 просмотра
Восстановление оросительных систем, ремонт областной детской клинической больницы, инвестиции: Кипер рассказал подробности встречи с послом Индии

Восстановление оросительных систем, ремонт областной детской клинической больницы, инвестиции: Кипер рассказал подробности встречи с послом Индии

  •  6341 просмотра
Монголия уважает путина больше чем международное право - Зеленский

Монголия уважает путина больше чем международное право - Зеленский

  •  10170 просмотра
Зеленский о "Плане победы Украины": я обязательно буду его коммуницировать с Харрис и Трампом

Зеленский о "Плане победы Украины": я обязательно буду его коммуницировать с Харрис и Трампом

  •  18949 просмотра
россияне ударили по селу в Черниговской области: ранена женщина

россияне ударили по селу в Черниговской области: ранена женщина

  •  13615 просмотра

политика

Светлана Гринчук назначена новым главой Минприроды

Светлана Гринчук назначена новым главой Минприроды

  •  2157 просмотра
Восстановление оросительных систем, ремонт областной детской клинической больницы, инвестиции: Кипер рассказал подробности встречи с послом Индии

Восстановление оросительных систем, ремонт областной детской клинической больницы, инвестиции: Кипер рассказал подробности встречи с послом Индии

  •  6341 просмотра
Монголия уважает путина больше чем международное право - Зеленский

Монголия уважает путина больше чем международное право - Зеленский

  •  10170 просмотра
ВР назначила Алексея Кулебу на должность вице-премьера по восстановлению Украины - министра развития громад и территорий

ВР назначила Алексея Кулебу на должность вице-премьера по восстановлению Украины - министра развития громад и территорий

  •  7187 просмотра
Зеленский о "Плане победы Украины": я обязательно буду его коммуницировать с Харрис и Трампом

Зеленский о "Плане победы Украины": я обязательно буду его коммуницировать с Харрис и Трампом

  •  18949 просмотра

Война

В оккупированном Крыму фсб обыскивает дома крымских татар, чьи родственники воюют в ВСУ - соцсети

В оккупированном Крыму фсб обыскивает дома крымских татар, чьи родственники воюют в ВСУ - соцсети

  •  1499 просмотра
Восстановление оросительных систем, ремонт областной детской клинической больницы, инвестиции: Кипер рассказал подробности встречи с послом Индии

Восстановление оросительных систем, ремонт областной детской клинической больницы, инвестиции: Кипер рассказал подробности встречи с послом Индии

  •  6341 просмотра
Монголия уважает путина больше чем международное право - Зеленский

Монголия уважает путина больше чем международное право - Зеленский

  •  10170 просмотра
Зеленский о "Плане победы Украины": я обязательно буду его коммуницировать с Харрис и Трампом

Зеленский о "Плане победы Украины": я обязательно буду его коммуницировать с Харрис и Трампом

  •  18949 просмотра
россияне ударили по селу в Черниговской области: ранена женщина

россияне ударили по селу в Черниговской области: ранена женщина

  •  13615 просмотра

политика

Светлана Гринчук назначена новым главой Минприроды

Светлана Гринчук назначена новым главой Минприроды

  •  2157 просмотра
Восстановление оросительных систем, ремонт областной детской клинической больницы, инвестиции: Кипер рассказал подробности встречи с послом Индии

Восстановление оросительных систем, ремонт областной детской клинической больницы, инвестиции: Кипер рассказал подробности встречи с послом Индии

  •  6341 просмотра
Монголия уважает путина больше чем международное право - Зеленский

Монголия уважает путина больше чем международное право - Зеленский

  •  10170 просмотра
ВР назначила Алексея Кулебу на должность вице-премьера по восстановлению Украины - министра развития громад и территорий

ВР назначила Алексея Кулебу на должность вице-премьера по восстановлению Украины - министра развития громад и территорий

  •  7187 просмотра
Зеленский о "Плане победы Украины": я обязательно буду его коммуницировать с Харрис и Трампом

Зеленский о "Плане победы Украины": я обязательно буду его коммуницировать с Харрис и Трампом

  •  18949 просмотра

Новости Бизнеса

Покупки клиентов в донаты: как работает социальная ответственность сегодня

Покупки клиентов в донаты: как работает социальная ответственность сегодня

  •  29732 просмотра
Insha Dance Company отправляется в тур по Украине: команда приглашает на балет-антиутопию "1984. Інша", Anima Oscura и пластический спектакль "Д.І.М.“

Insha Dance Company отправляется в тур по Украине: команда приглашает на балет-антиутопию "1984. Інша", Anima Oscura и пластический спектакль "Д.І.М.“

4 сентября 2024, 12:00  •  60446 просмотра
18-й год «Дорога добра» от WOG объединяет украинцев, чтобы спасать детские жизни

18-й год «Дорога добра» от WOG объединяет украинцев, чтобы спасать детские жизни

2 сентября 2024, 10:10  •  116961 просмотра

Экономика

Восстановление оросительных систем, ремонт областной детской клинической больницы, инвестиции: Кипер рассказал подробности встречи с послом Индии

Восстановление оросительных систем, ремонт областной детской клинической больницы, инвестиции: Кипер рассказал подробности встречи с послом Индии

  •  6341 просмотра
Мощность энергоблока №2 на Южно-Украинской АЭС снижена до 66% - Госатомрегулирования

Мощность энергоблока №2 на Южно-Украинской АЭС снижена до 66% - Госатомрегулирования

  •  15074 просмотра
Рада одобрила законопроект об особенностях приватизации госбанков: что он предусматривает

Рада одобрила законопроект об особенностях приватизации госбанков: что он предусматривает

  •  17377 просмотра
В Украине держится высокое потребление электричества, графики отключений в одну очередь - Укрэнерго

В Украине держится высокое потребление электричества, графики отключений в одну очередь - Укрэнерго

  •  18488 просмотра
Сложный разговор. Гетманцев пожаловался на переговоры с МВФ

Сложный разговор. Гетманцев пожаловался на переговоры с МВФ

  •  26949 просмотра

Киев

Спасение от жары: в парках и скверах Киева оборудовали поилки для животных

Спасение от жары: в парках и скверах Киева оборудовали поилки для животных

  •  5734 просмотра
В Киеве произошел взрыв в многоэтажке в ЖК "София" - соцсети

В Киеве произошел взрыв в многоэтажке в ЖК "София" - соцсети

  •  12432 просмотра
В Киеве из-за тревоги в более 9 часов огромные пробки на дорогах, затруднено движение метро

В Киеве из-за тревоги в более 9 часов огромные пробки на дорогах, затруднено движение метро

  •  26822 просмотра
Киев ночью подвергся атаке "шахедов": все дроны, угрожавшие столице, обезвредили, тревога длилась 9 часов

Киев ночью подвергся атаке "шахедов": все дроны, угрожавшие столице, обезвредили, тревога длилась 9 часов

  •  38525 просмотра
До 28° тепла и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

До 28° тепла и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

  •  30238 просмотра