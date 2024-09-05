Зеленский о "Плане победы Украины": я обязательно буду его коммуницировать с Харрис и Трампом

Президент Владимир Зеленский заявил, что обязательно хочет прокоммуницировать "План победы Украины" с кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в интервью NBC News, передает корреспондент УНН.

Мне кажется, что политика Камалы Харрис не отличается от политики президента Байдена - это одна команда. Мы уважаем выбор американского народа и мы понимаем, что президентом может быть как Харрис так и Трамп. Поэтому я открыто сказал, что, например, "План победы" зависит в большинстве своем от поддержки США, от поддержки президента. Поэтому я сказал, что буду коммуницировать с действующим президентом, но я обязательно буду этот план коммуницировать с Камалой Харрис и Дональдом Трампом, потому что мы не знаем кто будет следующим президентом - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что хочет узнать об отношении потенциальных президентов США к этому плану.

Очень важно увидеть, а также услышать, каким образом мы прокоммуницируем этот план. Мы возможно его пришлем, или возможно мы будем встречаться нашими командами, пока это не известно. Но наши команды уже начали работать над этим, начали коммуникацию. Я должен узнать об отношении потенциальных президентов США к этому плану - рассказал Зеленский.

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Дополнение

Ранее Зеленский сообщал, что он планирует в сентябре представить президенту США Джо Байдену "план победы Украины". Также он хочет его показать кандидатам Камале Харрис и Дональду Трампу.

Зеленский сообщал, что "План победы Украины" не зависит от россии. Он может быть реализован благодаря международным партнерам.