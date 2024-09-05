Зеленський про "План перемоги України": я обов’язково буду його комунікувати з Гарріс та Трампом

Президент Володимир Зеленський заявив, що обов’язково хоче прокомунікувати "План перемоги України" з кандидатами в президенти США Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. Про це він повідомив в інтерв’ю NBC News, передає кореспондент УНН.

Мені здається, що політика Камали Гарріс не відрізняється від політики президента Байдена – це одна команда. Ми поважаємо вибір американського народу й ми розуміємо, що президентом може бути як Гарріс так й Трамп. Тому я відкрито сказав, що, наприклад, "План перемоги" залежить в більшості своїй від підтримки США, від підтримки президента. Тому я сказав, що буду комунікувати з діючим президентом, але я обов’язково буду цей план комунікувати з Камалою Гарріс та Дональдом Трампом, тому що ми не знаємо хто буде наступним президентом