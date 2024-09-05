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Зеленський про "План перемоги України": я обов’язково буду його комунікувати з Гарріс та Трампом

Зеленський про "План перемоги України": я обов’язково буду його комунікувати з Гарріс та Трампом

Київ • УНН

 • 27012 перегляди

Президент Зеленський планує представити "План перемоги України" кандидатам у президенти США Гарріс і Трампу. Він хоче дізнатися їхнє ставлення до плану, який значною мірою залежить від підтримки США.

Президент Володимир Зеленський заявив, що обов’язково хоче прокомунікувати "План перемоги України" з кандидатами в президенти США Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. Про це він повідомив в інтерв’ю NBC News, передає кореспондент УНН.

Мені здається, що політика Камали Гарріс не відрізняється від політики президента Байдена – це одна команда. Ми поважаємо вибір американського народу й ми розуміємо, що президентом може бути як Гарріс так й Трамп. Тому я відкрито сказав, що, наприклад, "План перемоги" залежить в більшості своїй від підтримки США, від підтримки президента. Тому я сказав, що буду комунікувати з діючим президентом, але я обов’язково буду цей план комунікувати з Камалою Гарріс та Дональдом Трампом, тому що ми не знаємо хто буде наступним президентом

- сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що хоче дізнатися про відношення потенційних президентів США до цього плану.

Дуже важливо побачити, а також почути, яким чином ми прокомунікуємо цей план. Ми можливо його надішлемо, або можливо ми будемо зустрічатися нашими командами, поки що це не відомо. Але наші команди вже почали працювати над цим, почали комунікацію. Я повинен дізнатися про відношення потенційних президентів США до цього плану

- розповів Зеленський.

Зеленський може поїхати до Нью-Йорка на Генасамблею ООН - Bloomberg31.07.23, 19:41 • 407536 переглядiв

Доповнення

Раніше Зеленський повідомляв, що він планує у вересні представити президенту США Джо Байдену "план перемоги України". Також він хоче його показати кандидатам Камалі Гарріс та Дональду Трампу.

Зеленський повідомляв, що "План перемоги України" не залежить від росії. Він може бути реалізований завдяки міжнародним партнерам.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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