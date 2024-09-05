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Зеленський про "план перемоги України": він не залежить від рф  

Зеленський про "план перемоги України": він не залежить від рф  

Київ • УНН

 • 25559 перегляди

Президент Зеленський заявив, що "план перемоги України" може бути реалізований завдяки міжнародним партнерам, а не росії. Він планує представити цей план президенту Байдену та іншим американським політикам.

"План перемоги України" не залежить від росії. Він може бути реалізований завдяки міжнародним партнерам. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News, передає кореспондент УНН.

Я хотів показати "план перемоги" президенту Байдену, але я хотів його показати після того, як у нас буде успіх на Курщині, тому я до цього не робив (цього – ред.)

 - сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що обов’язково покаже Байдену цей план.

Я йому обов’язкова це покажу – наше розуміння, як все повинно бути, як Україна може перемогти. Я побудував цей план згідно з тим, що він може бути реалізований завдяки нашим партнерам, а не завдяки бажанню, або не бажанню російської федерації. Для мене це було дуже важливо, щоб потім в діалозі ніхто не сказав: чи піде на це рф, чи не піде. Від них не залежить цей план. І в цьому є вибір наших партнерів, чи вони погоджуються, щоб Україна перемогла, чи вони не готові до нашої перемоги, а готові тільки до стримування путіна

- пояснив Зеленський.

Президент додав, що хоче для українського народу знайти цю відповідь також.

Доповнення

Раніше Зеленський повідомляв, що він  планує у вересні представити президенту США Джо Байдену "план перемоги України". Також він хоче його показати кандидатам Камалі Гарріс та Дональду Трампу.

Зеленський заявляв, що Київ планує утримувати захоплені території росії, допоки президент рф володимир путін не погодиться на перемовини.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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