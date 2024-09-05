Зеленський про "план перемоги України": він не залежить від рф  

"План перемоги України" не залежить від росії. Він може бути реалізований завдяки міжнародним партнерам. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News, передає кореспондент УНН.

Я хотів показати "план перемоги" президенту Байдену, але я хотів його показати після того, як у нас буде успіх на Курщині, тому я до цього не робив (цього – ред.)

Зеленський зазначив, що обов’язково покаже Байдену цей план.

Я йому обов’язкова це покажу – наше розуміння, як все повинно бути, як Україна може перемогти. Я побудував цей план згідно з тим, що він може бути реалізований завдяки нашим партнерам, а не завдяки бажанню, або не бажанню російської федерації. Для мене це було дуже важливо, щоб потім в діалозі ніхто не сказав: чи піде на це рф, чи не піде. Від них не залежить цей план. І в цьому є вибір наших партнерів, чи вони погоджуються, щоб Україна перемогла, чи вони не готові до нашої перемоги, а готові тільки до стримування путіна