Зеленский о «плане победы Украины»: он не зависит от рф
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что «план победы Украины» может быть реализован благодаря международным партнерам, а не России. Он планирует представить этот план президенту Байдену и другим американским политикам.
«План победы Украины» не зависит от России. Он может быть реализован благодаря международным партнерам. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в интервью NBC News, передает корреспондент УНН.
Я хотел показать «план победы» президенту Байдену, но я хотел его показать после того, как у нас будет успех на Курщине, поэтому я до этого не делал (этого - ред.)
Зеленский отметил, что обязательно покажет Байдену этот план.
Я ему обязательно это покажу - наше понимание, как все должно быть, как Украина может победить. Я построил этот план согласно тому, что он может быть реализован благодаря нашим партнерам, а не благодаря желанию, или не желанию российской федерации. Для меня это было очень важно, чтобы потом в диалоге никто не сказал: пойдет ли на это рф, или не пойдет. От них не зависит этот план. И в этом есть выбор наших партнеров, или они соглашаются, чтобы Украина победила, или они не готовы к нашей победе, а готовы только к сдерживанию Путина
Президент добавил, что хочет для украинского народа найти этот ответ также.
Дополнение
Ранее Зеленский сообщал, что он планирует в сентябре представить президенту США Джо Байдену «план победы Украины». Также он хочет его показать кандидатам Камале Харрис и Дональду Трампу.
Зеленский заявлял, что Киев планирует удерживать захваченные территории России, пока президент рф владимир путин не согласится на переговоры.