Зеленский о «плане победы Украины»: он не зависит от рф

«План победы Украины» не зависит от России. Он может быть реализован благодаря международным партнерам. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в интервью NBC News, передает корреспондент УНН.

Я хотел показать «план победы» президенту Байдену, но я хотел его показать после того, как у нас будет успех на Курщине, поэтому я до этого не делал (этого - ред.) - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что обязательно покажет Байдену этот план.

Я ему обязательно это покажу - наше понимание, как все должно быть, как Украина может победить. Я построил этот план согласно тому, что он может быть реализован благодаря нашим партнерам, а не благодаря желанию, или не желанию российской федерации. Для меня это было очень важно, чтобы потом в диалоге никто не сказал: пойдет ли на это рф, или не пойдет. От них не зависит этот план. И в этом есть выбор наших партнеров, или они соглашаются, чтобы Украина победила, или они не готовы к нашей победе, а готовы только к сдерживанию Путина - объяснил Зеленский.

Президент добавил, что хочет для украинского народа найти этот ответ также.

Дополнение

Ранее Зеленский сообщал, что он планирует в сентябре представить президенту США Джо Байдену «план победы Украины». Также он хочет его показать кандидатам Камале Харрис и Дональду Трампу.

Зеленский заявлял, что Киев планирует удерживать захваченные территории России, пока президент рф владимир путин не согласится на переговоры.