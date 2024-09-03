Україна утримуватиме територію курщини доки не змусить путіна до переговорів - Зеленський

Київ планує утримувати захоплені території росії, допоки президент рф володимир путін не погодиться на перемовини. Про це в інтерв'ю NBC News заявив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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Зеленський підкреслив, що Україна не прагне залишити за собою захоплені землі, але хоче використати їх як важіль для перемовин.

Нам не потрібна їхня земля. Ми не хочемо нести туди наш український спосіб життя

За його словами, Україна "утримуватиме" цю територію, оскільки це є невід’ємною частиною "плану перемоги" та припинення війни. Відповідний план він планує представити міжнародним партнерам, зокрема США.

Зеленський про операцію в курській області: “важливий для нас результат там – це поповнення обмінного фонду”

Доповнення

Під час інтерв'ю Зеленський пояснив, що не може обговорювати, чи планує Україна спробувати захопити ще територію рф.

Я не скажу, вибачте, я не можу про це говорити. Це як початок нашої, цієї, Курської операції. З усією повагою, я не можу про це говорити, я думаю, що успіх будь-який дуже залежить до несподіванки