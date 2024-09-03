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Україна утримуватиме територію курщини доки не змусить путіна до переговорів - Зеленський

Україна утримуватиме територію курщини доки не змусить путіна до переговорів - Зеленський

Київ • УНН

 • 38757 перегляди

Президент України заявив, що Київ планує утримувати захоплені території Росії як важіль для переговорів. Зеленський підкреслив, що Україна не прагне залишити ці землі за собою.

Київ планує утримувати захоплені території росії, допоки президент рф володимир путін не погодиться на перемовини. Про це в інтерв'ю NBC News заявив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Зеленський підкреслив, що Україна не прагне залишити за собою захоплені землі, але хоче використати їх як важіль для перемовин. 

Нам не потрібна їхня земля. Ми не хочемо нести туди наш український спосіб життя

- наголошує президент України. 

За його словами, Україна "утримуватиме" цю територію, оскільки це є невід’ємною частиною "плану перемоги" та припинення війни. Відповідний план він планує представити міжнародним партнерам, зокрема США. 

Зеленський про операцію в курській області: “важливий для нас результат там – це поповнення обмінного фонду”30.08.24, 20:44 • 52204 перегляди

Наразі вона нам потрібна

— сказав він про територію, яку зараз утримує Україна в рф.

Доповнення

Під час інтерв'ю Зеленський пояснив, що не може обговорювати, чи планує Україна спробувати захопити ще територію рф.

Я не скажу, вибачте, я не можу про це говорити. Це як початок нашої, цієї, Курської операції. З усією повагою, я не можу про це говорити, я думаю, що успіх будь-який дуже залежить до несподіванки

- пояснив Зеленський. 

Нагадаємо

У серпні Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони взяли під контроль 1294 кв. км території рф, 100 населених пунктів та 594 полонених російських військових.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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