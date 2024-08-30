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Зеленський про операцію в курській області: “важливий для нас результат там – це поповнення обмінного фонду”

Зеленський про операцію в курській області: “важливий для нас результат там – це поповнення обмінного фонду”

Київ • УНН

 • 52204 перегляди

Президент України повідомив про важливі результати в Курській області, які дозволять повернути більше українських воїнів з полону. Сили оборони просунулися до 2 км та взяли під контроль 5 кв. км територій.

Важливим для України результатом в курській області є поповнення обмінного фонду, що дасть змогу повернути більше українських воїнів з російського полону. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

Сьогодні було багато нарад саме щодо воєнної нашої роботи. Була доповідь керівника ГУР. Сьогодні ж провів засідання Ставки. Перше – це доповідь Головкома щодо фронту, передусім Покровський напрямок. Торецьк. Оборона від російських штурмів. Найбільш тяжкі напрямки. Дуже важливо, щоб дійсно на всіх рівнях у державі, хто до цього залучений, по максимуму працювали, щоб забезпечити нашу стійкість, наших воїнів. (...) Також сьогодні Головком доповів щодо розвитку наших дій у Курській області. Щоденний важливий для нас усіх результат там – це поповнення обмінного фонду для України. І що більше буде цього поповнення, то більше наших людей зможемо повернути з російського полону. Стратегічний наш пріоритет

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Сьогодні під час засідання Ставки головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони України на окремих напрямках у курській області просунулися до 2 км та взяли під контроль 5 кв. км територій. На решті напрямків ситуація залишається складною, але контрольованою.

Павло Башинський

Павло Башинський

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