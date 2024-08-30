Зеленський про операцію в курській області: “важливий для нас результат там – це поповнення обмінного фонду”

Важливим для України результатом в курській області є поповнення обмінного фонду, що дасть змогу повернути більше українських воїнів з російського полону. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

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Сьогодні було багато нарад саме щодо воєнної нашої роботи. Була доповідь керівника ГУР. Сьогодні ж провів засідання Ставки. Перше – це доповідь Головкома щодо фронту, передусім Покровський напрямок. Торецьк. Оборона від російських штурмів. Найбільш тяжкі напрямки. Дуже важливо, щоб дійсно на всіх рівнях у державі, хто до цього залучений, по максимуму працювали, щоб забезпечити нашу стійкість, наших воїнів. (...) Також сьогодні Головком доповів щодо розвитку наших дій у Курській області. Щоденний важливий для нас усіх результат там – це поповнення обмінного фонду для України. І що більше буде цього поповнення, то більше наших людей зможемо повернути з російського полону. Стратегічний наш пріоритет