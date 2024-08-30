Зеленский об операции в курской области: "важный для нас результат там - это пополнение обменного фонда"

Важным для Украины результатом в курской области является пополнение обменного фонда, что позволит вернуть больше украинских воинов из российского плена. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

Сегодня было много совещаний именно по военной нашей работе. Был доклад руководителя ГУР. Сегодня же провел заседание Ставки. Первое - это доклад Главкома по фронту, прежде всего Покровское направление. Торецк. Оборона от российских штурмов. Наиболее тяжелые направления. Очень важно, чтобы действительно на всех уровнях в государстве, кто к этому привлечен, по максимуму работали, чтобы обеспечить нашу устойчивость, наших воинов. (...) Также сегодня Главком доложил о развитии наших действий в Курской области. Ежедневный важный для нас всех результат там - это пополнение обменного фонда для Украины. И чем больше будет этого пополнения, тем больше наших людей сможем вернуть из российского плена. Стратегический наш приоритет - сказал Зеленский.

Напомним

Сегодня во время заседания Ставки главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны Украины на отдельных направлениях в курской области продвинулись до 2 км и взяли под контроль 5 кв. км территорий. На остальных направлениях ситуация остается сложной, но контролируемой.