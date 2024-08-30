Зеленский об операции в курской области: "важный для нас результат там - это пополнение обменного фонда"
Киев • УНН
Президент Украины сообщил о важных результатах в Курской области, которые позволят вернуть больше украинских воинов из плена. Силы обороны продвинулись до 2 км и взяли под контроль 5 кв. км территорий.
Важным для Украины результатом в курской области является пополнение обменного фонда, что позволит вернуть больше украинских воинов из российского плена. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.
Детали
Сегодня было много совещаний именно по военной нашей работе. Был доклад руководителя ГУР. Сегодня же провел заседание Ставки. Первое - это доклад Главкома по фронту, прежде всего Покровское направление. Торецк. Оборона от российских штурмов. Наиболее тяжелые направления. Очень важно, чтобы действительно на всех уровнях в государстве, кто к этому привлечен, по максимуму работали, чтобы обеспечить нашу устойчивость, наших воинов. (...) Также сегодня Главком доложил о развитии наших действий в Курской области. Ежедневный важный для нас всех результат там - это пополнение обменного фонда для Украины. И чем больше будет этого пополнения, тем больше наших людей сможем вернуть из российского плена. Стратегический наш приоритет
Напомним
Сегодня во время заседания Ставки главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны Украины на отдельных направлениях в курской области продвинулись до 2 км и взяли под контроль 5 кв. км территорий. На остальных направлениях ситуация остается сложной, но контролируемой.